Vsi v dnevno sobo! Začenja se zabava za vso družino.

Oglasno sporočilo

VOYO velja za najpriljubljenejši slovenski video na zahtevo in sedaj tudi Telemachovim uporabnikom prinaša več kot 15 tisoč razlogov za zabavo in širjenje obzorij.

Popeljal vas bo od najbolj gledanih slovenskih in tujih šovov, VOYO originalnih serij in sinhroniziranih risank vse do ekskluzivnih športnih prenosov v živo, predpremier vsebin POP produkcije, filmskih uspešnic ter spletne učilnice 5KA. VOYO podpira in ohranja slovensko produkcijo ter omogoča zabavo za vso družino, s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji.

Novi sezoni izjemno uspešnih serij Ja, Chef! in Gospod profesor se lahko pohvalita že z več kot milijonom ogledov, uporabniki Telemacha bodo lahko sedaj spremljali tudi originalne slovenske serije, kot so Za hribom, Telenovela, Vse punce mojega brata. Čas si bodo lahko krajšali tudi z najbolj znanimi tujimi serijami, kot sta Otok ljubezni ali Masterchef Avstralija, vse s slovenskimi podnapisi.

Kjerkoli in kadarkoli za naročnike paketov EON VOYO je na voljo novim in obstoječim Telemachovim uporabnikom na vseh napravah, ne glede na to, kje se nahajajo. Dostop je enostavno omogočen v Video klubu. Do 31. 8. 2022 lahko naročniki paketov EON Light ob podaljšanju vezave promocijsko aktivirajo paket VOYO za obdobje 12 mesecev, naročniki paketov EON Full pa za 24 mesecev. Za naročnike paketa EON Premiumje VOYO neomejeno postal del paketa. Prava zabava se to poletje torej začne že v vaši dnevni sobi, do nje pa vas loči le nekaj klikov …

Pri Telemachu še naprej skrbijo za najboljšo uporabniško izkušnjo; spomladi so občutno nadgradili internetne hitrosti v paketih EON, zdaj so jih obogatili še s priljubljenim VOYOM. Redno povečujejo svoj Video klub, v katerem je zdaj že več kot 24.500 vsebin, ki so naročnikom na voljo brez doplačila, prav tako kot ogled do 7 dni nazaj. Poleg tega Telemach v svojo ponudbo redno dodaja tudi programe v visoki ločljivosti, ki gledanje televizije dvignejo na še višjo raven. Zdaj se udobno namestite in naj se zabava za vso družino začne!

Naročnik oglasnega sporočila je TELEMACH D.O.O.