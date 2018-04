Vse za bitcoin: nove filmske razsežnosti velike tatinske operacije

Na Islandiji se je pred nekaj meseci zgodil rop, ki so ga tamkajšnje oblasti opisale kot eno od največjih kriminalnih dejanj v zgodovini države. Tatovi so ukradli ogromno računalniške opreme za pridobivanje (rudarjenje) kriptovalut v skupni vrednosti več kot 1,5 milijona evrov. Dogodek je zdaj dobil nove razsežnosti, saj je eden od glavnih osumljencev za veliko krajo pobegnil iz zapora.

Računalniška farma za rudarjenje kriptovalut v islandskem mestu Keflavik Foto: Reuters

Na Islandijo so svoje operacije v zadnjem obdobju preselili številni rudarji kriptovalut. Elektrika je tam še razmeroma poceni, ozračje pa hladno, kar pomeni, da jih ohranjanje energetsko požrešnih računalniških sistemov za pridobivanje oziroma rudarjenje bitcoinov in drugih kriptovalut pri optimalni temperaturi ne stane veliko.

Preobrazbo Islandije v evropsko središče rudarjenja kriptovalut so izkoristili tatovi ter v dobro organizirani operaciji, ki je potekala med decembrom 2017 in januarjem 2018, iz računalniških centrov na severu in jugu hladne otoške države odnesli ogromno računalniške opreme.

Ena glavnih žrtev tatov opreme za rudarjenje kriptovalut je bilo ipodjetje Advania, ki na Islandiji upravlja z nekaj podatkovnimi centri, ki so namenjeni izključno rudarjenju kriptovalute bitcoin. Na fotografiji center Advanie v kraju Hafnarfjordur. Foto: Reuters

Skupna vrednost 600 osebnih računalnikov, 600 grafičnih kartic, 100 matičnih plošč, 100 napajalnikov, 100 procesorjev in 100 diskov ter še nekaj malega drugih komponent je bila ocenjena na 200 milijonov islandskih kron, kar znese 1,62 milijona evrov.

Tatovi bi lahko z ukradenimi računalniškimi komponentami ustvarjali nove kriptovalute, kot je bitcoin, ali pa jih prodali za velik denar, saj predvsem na trgu grafičnih kartic ravno zaradi množičnega rudarjenja kriptovalut trenutno vlada velika kriza. Kliknite na fotografijo za več informacij. Foto: Thinkstock

Islandska policija, ki je dogodek za tamkajšnje medije označila za eno največjih kriminalnih dejanj v zgodovini države, je prijela že kar 22 osumljencev za islandski rop stoletja.

Med njimi je bil tudi Sindri Þór Stefánsson, ki so ga aretirali 2. februarja letos. Stefánsson tako kot drugi osumljenci oblastem ni želel razkriti, kdo vse je bil udeležen pri ropu in kje je ukradena računalniška oprema.

Fotografija Sindrija Þóra Stefánssona, ki jo je izdala islandska policija. | Foto: Islandska policija

Stefánssona so islandske oblasti do nadaljnjega zato priprle, a ker ni bil osumljen nasilnega zločina in ni zakrivil predhodnih tovrstnih kaznivih dejanj, se je znašel v zaporu z minimalnimi varnostnimi standardi in odprtim oddelkom.

Stefánsson je to izkoristil in pobegnil iz zapora in nato tudi iz države, je v torek razkrila islandska policija. Prek največjega islandskega letališča Keflavik, ki je od zapora oddaljen skoraj sto kilometrov, se je z ukradenim potnim listom nekako vkrcal na potniško letalo in odletel v švedsko prestolnico Stockholm. Tam se je za njim izgubila vsaka sled.

Zanimivo je, da je Stefánsson na Švedsko pobegnil z istim letalom, na katerem je bil v času poleta tudi islandska premierka Katrín Jakobsdóttir (na fotografiji levo) s spremstvom in varovanjem. Premierka se je nato še isti dan v Stockholmu srečala s predsednikom indijske vlade Narendro Modijem (na fotografiji desno). Foto: Reuters

Islandske oblasti so še sporočile, da je bil izdan mednarodni nalog za aretacijo Stefánssona, ki pa sicer naj ne bi bil nevaren ubežnik.

Preberite tudi:

Na Primorskem se je zgodil rop, ki je bil samo še vprašanje časa