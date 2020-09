Vrnitev v šolo: nakup najcenejšega operacijskega sistema Windows 10 že za 8 €

S posebno kodo za popust lahko prihranite do 58 %.

Da pa bi bili ob vrnitvi v šolo vsi zadovoljni, na že tako nizke cene ponujajo še dodatne popuste.

Potrebujete samo Windows?

Tudi za vas bomo poskrbeli. S kodo BB45 si zagotovite ogromnih 45 % popusta na spodnje izdelke.

Windows 10 Professional za 8,14 €

Windows 10 Home za 8,75 €

Windows 10 Professional - 2 PC-ja za 13,34 €

Windows 10 Home - 2 PC-ja za 14,57 €

Keysoff.com razprodaja ob vrnitvi v šolo

Naša ekskluzivna in priljubljena razprodaja je spet tu! Z razprodajo ob vrnitvi v šolo boste na Keysoff.com ogromno prihranili pri nakupu paketov programske opreme MS OFFICE in operacijskega sistema Windows 10.

58 % popusta za pakete MS Office 2019 ali 2016 & Windows 10

Ja, prav ste prebrali. Prihranite 58 % ob nakupu licenc za MS OFFICE 2019 & 2016, pa tudi ob nakupu paketa Windows 10 z licenco za MS OFFICE. Da bi uveljavili ogromen dopust na spodnje izdelke, preprosto uporabite kodo BB58.

Microsoft Office 2019 Professional Plus za 27,43 €

Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Pro za 32,38 €

Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Home za 33,31 €

Microsoft Office 2016 Professional Plus za 22,86 €

Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro za 26,68 €

Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Home za 26,96 €

Microsoft Office 2016 Home in Student - 1 uporabnik za 32,25 €

Potrebujete še več?

Tudi za to smo poskrbeli. Z uporabo kode BB55 si zagotovite ogromnih 55 % popusta na spodnje izdelke.

Microsoft Office 365 Professional Plus račun - 1 naprava 1 leto za 15,19 €

Office365+Windows 10 Pro za 20,59 €

Office365+Windows 10 Home za 21,22 €

Microsoft Office 2019 Home in Student - 1 uporabnik za 35,99 €

Office 2016 Home in Business za Mac za 42,49 €

Office 2019 Home in Business za Mac za 50,25 €

Kaj še čakate? Izbrano programsko opremo kupite še danes, preden nam zmanjka ekskluzivnih omejenih ponudb.

O Cwalletco

Cwalletco je nova in priznana varna plačilna platforma, kjer so vam na voljo številni načini plačila, kot so kreditne kartice, Paypal in drugi lokalni načini. Uporaba je zelo preprosta in varna. Izberite Cwalletco in oddajte naročilo, potem pa lahko izberete način plačila. Priporočamo, da vedno uporabljate to platformo, ker je plačilo tako preprostejše. Seveda pa lahko plačate tudi neposredno s kreditno kartico.

O Keysoff.com

Na spletni strani Keysoff vedno lahko najdete nova znižanja z veliko presenečenj in nizkimi cenami. Da boste vedno na tekočem, si stran dodajte med zaznamke. Poleg tega je spletna trgovina odprta vse leto, 24 ur na dan. Če želite svojo programsko opremo torej nadgraditi med prazniki, izkoristite eno od njihovih razprodaj.

Če naletite na kakšno težavo ali imate kakšno vprašanje, se obrnite na njihovo službo za pomoč strankam, ki vam bo pomagala z besedami in dejanji. Če želite stopiti v stik z njimi, jim preprosto pošljite e-sporočilo na naslov service@keysoff.com.