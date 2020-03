Vrhunske zmogljivosti zložljivega Mate Xs

Oglasno sporočilo

Zložljiv pametni telefon Huawei Mate Xs ni posebnež le zaradi konstrukcije in zaslona, temveč je v vrhu tudi po zmogljivostih. Zaradi njih je delovanje gladko in nemoteno tudi med opravljanjem najzahtevnejših opravil, kot sta igranje mobilnih iger in večopravilnost.

Srce revolucionarnega telefona je namreč sistem na čipu (procesor) Kirin 990 z integriranim modemom za omrežje 5G, za katerega so pri Huaweiu prepričani, da je najbolj vsestranski in pameten na trgu. Izdelan v 7 nm postopku namreč ne ponuja le vrhunskih zmogljivosti, temveč tudi neprekosljivo energijsko učinkovitost. Vse, kar telefon z velikim (osempalčnim oz. 20,32-centimetrskim) zložljivim zaslonom potrebuje, da zadosti potrebam uporabnika.

Pri snovanju procesorja Kirin 990 so veliko pozornosti namenili enoti za umetno inteligenco. Prvič je Huawei namreč uporabil jedra arhitekture Da Vinci. Dve veliki jedri zagotavljata odlične sposobnosti, dve manjši pa pomagata dosegati manjšo porabo energije pri manj zahtevnih nalogah. Zaradi tega se zložljivi pametni telefon Huawei Mate Xs uvršča čisto na vrh lestvice najzmogljivejših in najučinkovitejših, ko gre za delovanje umetne inteligence na sami napravi. Podobno vrhunske pa so tudi siceršnje zmogljivosti procesorja. Sestavljajo ga namreč dve zelo veliki jedri, dve veliki, štiri manjša jedra procesorja in 16 jeder grafičnega procesorja, ki so zmogljivejša od jeder v čipih tekmecev, hkrati pa porabijo manj energije. To je voda na mlin energijskim potrebam večjega zaslona, kajti Huawei Mate Xs bi bil manj uporaben, če ne bi ponujal tudi odlične avtonomije uporabe.

Med sodobno uporabo mobilnih naprav postaja vse pomembneje, da so opremljene z dovolj pomnilnika. Delovni pomnilnik (imenovan tudi s kratico RAM) ima nalogo poskrbeti za gladko delovanje naprave, odgovoren pa je tudi za večopravilnost – sočasno delovanje več aplikacij. Osem gigabajtov pomnilnika tega tipa je zato v skladu s pričakovanji. Podobno velja tudi za pomnilnik, shrambo za datoteke in podatke. Pohvalno je namreč, da z njim niso varčevali, saj ga ima Huawei Mate Xs kar 512 gigabajtov, na voljo pa je tudi reža za pomnilniške kartice nano SD do velikosti 256 gigabajtov.

Huawei Mate Xs bi bil za sodobnega uporabnika veliko manj uporaben, če zmogljivostim ne bi sledila tudi kapaciteta baterije. Zaradi zložljive naprave je sicer v dveh kosih, skupna kapaciteta pa je vseeno 4.500 miliamperskih ur. Dovolj, da zdrži do večera tudi pri dokaj zahtevni uporabi. Če pa se mudi, stopi na prizorišče hitro polnjenje z močjo kar 55 vatov, ki baterijo do 85 odstotkov napolni v le 30 minutah.

Huawei letno v raziskave in razvoj vlaga več kot 17 milijard dolarjev, plod tega pa je tudi naprava, ki na trge prinaša pridih inovativnosti in potrjuje vodilno vlogo tega izdelovalca na trgu mobilnih naprav. Zložljivi pametni telefon Huawei Mate Xs, ki na slovenski trg prihaja aprila po priporočeni ceni 2.499 evrov, je kamenček v Huaweievi strategiji gradnje popolnoma povezanega in inteligentnega sveta.

