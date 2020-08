Veste, kako so napajali pristanek na Luni? Z baterijami, ki jih uporabljate tudi doma!

Oglasno sporočilo

Da, tako je: k enemu od najpomembnejših mejnikov v zgodovini človeštva so pripomogle baterije VARTA. To pa ni edini trenutek, ko so izdelki VARTA stali ob strani našemu raziskovalnemu duhu.

Še dobro, da jih lahko zdaj po izjemno ugodni ceni – tudi do 60 % ceneje – najdete na najbližjem Petrolu in v spletni trgovini Petrol eShop.

"Majhen korak za človeka, velik korak za človeštvo"

Kdo ne pozna zgodovinskih besed Neila Armstronga, prvega človeka, na Luni? Svet je zadrževal sapo, ko so Nasini astronavti julija 1969 z Zemljinega satelita na televizijske sprejemnike gledalcev iz vsega sveta pošiljali podobe sivih luninih kraterjev in v skafandre odetih astronavtov.

Pa ste se kdaj vprašali, kako so bile neverjetne podobe zajete?

Neil Armstrong je za edinstveno fotografiranje v vesolju uporabil prilagojen fotoaparat Hasselblad 500 EL Data Camera, njegov električni motorček pa je poganjala za plin neprepustna polnilna baterija VARTA DEAC DKZ 5/500, ki je tako prestala ognjeni krst uporabe tudi v najtežjih okoliščinah.

Nič čudnega torej, da danes baterije VARTA najdete tudi na mednarodni vesoljski postaji ISS, kjer litij-ionske baterije napajajo naprave, ki nadzorujejo mišično napetost astronavtov.

Najzmogljivejši alkalni baterijski vložki VARTA Longlife Power AA in AAA bodo poskrbeli tudi za moč vaših naprav, četudi doma in ne v vesolju – še posebej "lačnih" naprav, kot so računalniške miške, konzole in svetilke LED. Energijo na poti pa zagotavlja LCD Power Bank 7800 za polnjenje dveh naprav, čigar moder zaslon LCD za prikaz polnjenja in praznjenja bo poskrbel, da nikoli ne boste ostali brez energije za svoj naslednji "zgodovinski" podvig.

Revolucionarna ekspedicija na severni tečaj

Energija VARTA pa raziskovalcem ni prišla prav samo v vesolju, temveč tudi v enem od najbolj neprijaznih življenjskih okolij na našem planetu – na severnem tečaju.

Kar 73 let pred prihodom na Luno se je norveški raziskovalec Fridtjof Nansen najprej z ladjo Fram, nato pa peš podal na pot do geografskega severnega tečaja in se mu približal bolj kot kdorkoli pred tem, pri tem pa za vedno spremenil naše razumevanje Arktike.

A ne samo to: Nansen je temo ledenih noči kot prvi arktični raziskovalec "rezal" z elektriko – z lučmi, ki jih je napajal akumulator podjetja AFA, predhodnika VARTE, ki se je izkazal v ekstremnih temperaturah do minus 50 stopinj Celzija.

Zato ste lahko prepričani, da se bodo izdelki VARTA – svetilke, baterije in drugi, energije polni pripomočki – odlično odrezali tudi v vaši dnevni sobi, na kampiranju ali na večernem teku. V posebni akcijski ponudbi jih lahko najdete na najbližjem Petrolu, kjer bodo vaši za do kar 60 odstotkov nižjo ceno.

Noč lahko s pomočjo VARTE "prerežete" tudi sami – na naslednji polnočni dogodivščini uporabite polnilno svetilko Cutter F20R ali pa ročno svetilko Outdoor Sports F20. Za vse, ki svetlobo potrebujete v najbolj aktivnih trenutkih, pa je tu VARTA naglavna svetilka Outdoor Sports H10, izjemno lahka lučka, ki bo osvetljevala še tako nove poti na vašem teku.

Viri:

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol.