Veščine za čudovite fotografije na Instagramu

Oglasno sporočilo

Niz osupljivih fotografij je odlično izhodišče na poti do cilja, postati pomemben in cenjen vplivnež. Pot bo lažja, sledilce boste hitreje pritegnili in dobili več všečkov, če boste upoštevali naše nasvete za izboljšanje fotografij, posnetih z mobilnim telefonom.

In preden izdamo trike za čudovite fotografije, vam zaupamo še, da je Huawei pripravil izredno zanimivo akcijo, kjer ob nakupu P Smart Z ali P30 lite telefona prejmete še Bluetooth zvočnik. Ponudba velja do 15. septembra oziroma do izteka zalog. Za več informacij kliknite na POLETNA AKCIJA ali povprašajte na prodajnih mestih.

Luč je življenje

Pravilna osvetlitev prizora je temelj dobre fotografije. Vedno uporabljajte le naravno svetlobo, ta pa je najboljša uro po sončnem vzhodu in uro pred zahodom. Izogibajte se uporabi bliskavice, saj so zaradi nje fotografije pogosto preveč osvetljene. V prostorih vedno fotografirajte blizu okna in tudi pri fotografiranju ponoči poskušajte najti zunanje vire svetlobe. Na primer svetlobo uličnih svetilk.

Izogibajte se kameri na Instagramu

Preprostejše je uporabiti funkcijo kamere, ki jo ponuja aplikacija Instagram, vendar je pogosto boljša fotografska aplikacija pametnega telefona. Nikdar ne fotografirajte v kvadratnem formatu, saj vam omeji možnosti urejanja fotografije pred objavo. Telefon držite vodoravno, tako kot fotoaparat. Kasneje namreč lahko obrezujete in povečujete fotografije, kakor želite.

Ne pretiravajte

Včasih fotografijo namenoma čezmerno osvetlite, saj je učinek oblika umetniškega izražanja. Početje pa ni najbolj pametno, kajti fotografije lahko osvetlite tudi kasneje z orodji za urejanje. Pretirano osvetljene fotografije pa nikdar več ne morete popraviti. Ko fotografirate, se zato s prstom dotaknite najbolj svetlega dela na zaslonu fotografske aplikacije in ta bo glede na osvetljenost tega dela prilagodila osvetlitev na celi fotografiji.

Upoštevajte pravilo tretjin ...

Pri kompoziciji morate upoštevati razporeditev predmetov v prizoru, njihovih tekstur, oblik in barv. Pa tudi pravilo tretjin. Predstavljate si, da je fotografija razdeljena na devet enakih delov, ki jih ločita dve navpični in vodoravni črti. Je še bolj preprosto. V nastavitvah fotografske aplikacije dovolite izris "mreže" na zaslonu telefona, saj vam bo v veliko pomoč. Pravilo tretjin namreč zapoveduje, da najpomembnejši del prizora postavite vzdolž črt ali na njihova presečišča. Fotografiji s tem dodate ravnotežje in jo naredite zanimivejšo.

... ali pa ne

Pravilo lahko tudi zavestno kršite in predmet zanimanja postavite v središče fotografije ali pravokotnikov, ki jih oblikujejo mrežne črte. Tudi tako lahko ustvarite močno kompozicijo, nasvet pa je učinkovit pri fotografiranju simetričnih ali skoraj simetričnih predmetov. Naj vas ne bo strah na fotografiji pustiti praznega prostora, saj tudi zato lahko postane zanimivejša v očeh opazovalca.

Eksperimentirajte s koti fotografiranja

Med fotografiranjem podzavestno dvignemo telefon v ravnino oči. Če želite, da bodo fotografije zanimivejše, se poskušajte tej navadi izogniti. Raje ga dvignite ali spustite, da je v prizor usmerjen od zgoraj ali od spodaj. Če je treba, se ulezite na tla ali se povzpnite na bližnje drevo. Karkoli je potrebno, da boste prizor pokazali v drugačni perspektivi. Lahko vam namreč uspe razviti lasten slog, s tem pa večjo prepoznavnost.

Sledite črti

Pri kompoziciji moramo upoštevati, da črte, pa naj bodo vodoravne, navpične, spiralne ali cikcak, pritegnejo opazovalčev pogled. Z razmišljanjem, kako obrniti fotoaparat, da so predmeti poravnani z njimi, vplivamo, kako bo opazovalec gledal fotografijo, kako ga bo vlekla vase in kako ga bo vodila skozi prizor.

Dodajte globino

Pogosto se osredotočite le na en predmet, ki ga želite na fotografiji, pa naj bo to oseba ali lončena posoda. Fotografija pa je veliko zanimivejša, če je na njej več plasti. Dosežemo jih tako, da v osredju, v isti ravni ali v ozadju pustimo več stvari, kot smo prvotno načrtovali. Človeško oko nato plasti prepozna in jih mentalno loči, kar nam pričara občutek globine na sicer dvodimenzionalni fotografiji.

Osvobodite se

Aplikacija Instagram ter aplikacije za urejanje fotografij ponujajo cel kup filtrov in učinkov, s pomočjo katerih lahko fotografijo spremenite. Predlagamo pa, da jih uporabljate previdno, saj pretiravanje lahko pokvari fotografijo. Pogosto namreč zadošča že nežna prilagoditev kontrasta in (ali) osvetljenosti fotografije.

Doslednost je pomembna

Ko poskušate na Instagramu pridobiti sledilce, večina pričakuje, da boste objavili podobne fotografije. Zato bodite čim bolj dosledni, saj bo obiskovalec takoj opazil več vaših fotografij hkrati. Na Instagramovih fotografijah ozadje predstavlja 60 odstotkov, zato je pomembno, kakšnega izberemo, saj vpliva na to, kako jo uporabniki dojamejo. Da pa bo niz fotografij skladen in se bodo lepo povezale med seboj, naj bo ozadje vedno ali vsaj čim pogosteje enako.

Možnosti pa je veliko, na primer stare lesene deske, ki so zadnje čase zelo priljubljene, knjige, časopisi ali zanimive tkanine.

Spoprijateljite se s telefonom

Nekateri sodobni pametni telefoni imajo vrhunske fotografske možnosti, s katerimi lahko dosežete osupljive rezultate, tudi če niste posebej spretni in izkušeni. Če na primer radi fotografirate od daleč, je običajen nasvet, da ne uporabljate digitalne povečave, saj so zaradi nje fotografije zrnate in zamegljene. Ne pa, če uporabite pametni telefon Huawei P30 lite. S tremi kamerami, med katerimi ima glavna kar 48 milijonov svetlobnih pik in z umetno inteligenco podprto stabilizacijo slike, lahko uporabite funkcijo povečave, ne da bi vplivala na kakovost fotografije. In ustvarite fotografijo, ki bo na Instagramu opazna, drugi pa vam jo bodo zavidali.

Prav pride tudi dober zvok

Kakovostna fotografija ne nastane v trenutku. Morda boste morali na optimalne razmere čakati več ur. Čas pa bo hitreje minil med poslušanjem dobre glasbe. Do 15. septembra bodo kupci vrhunskega pametnega telefona Huawei P30 lite ali P Smart Z deležni posebnega darila, brezžičnih Bluetooth zvočnikov! Več o vroči ponudbi najdete na spletni povezavi.

Huawei jamstvo

Fotografska izkušnja pa ni prava, če se je zgodila nesreča ter je zaslon telefona, na katerem ustvarjate pogoje za odlično fotografijo, počen. Zato bo prav prišla storitev Huawei jamstvo. V okviru nje so uporabniki izbranih modelov pametnih telefonov Huawei pri menjavi zaslona do 14. septembra, upravičeni do 50 % popusta. Kateri pametni telefoni so vključeni v storitev in kakšne so cene, preverite na spletni strani storitve.

Da bo naprava tudi po zamenjavi zaslona delovala brezhibno, vam bodo pri nekaterih modelih hkrati brezplačno zamenjali tudi baterijo.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.