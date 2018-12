Velikost je spet postala pomembna

Na začetku tisočletja smo bili veseli že, če smo imeli v žepu mobilni telefon, potem je prišel telefon, ki nam je omogočal fotografiranje, naslednji nam je ponudil dostop do interneta, vsaka generacija telefonov je postopoma spremenila naš življenjski slog.

Štiri desetletja mobilne tehnologije so drastično spremenila način komuniciranja v družbi. Brez komunikacijske tehnologije svet, kakršnega poznamo, ne bi obstajal.

Telefon kot orodje za pogovor in nakupovanje

Tako kot se je spreminjal videz telefonov, so se razvijale tudi funkcije, ki so telefon kot orodje za komunikacijo spremenile v pravo pisarno in pripomoček za nakupovanje.

Od leta 1854, ko so izumili telefon, se to področje razvija brez premora. Prvi telefon je ljudi povezal, saj so lahko več in bolje komunicirali. Razdalje med njimi so se skrajšale. Šele leta 1972 s prihodom prvega mobilnega telefona je telefon postal pripomoček, ki ga ne moremo več pogrešati. Pomaga nam komunicirati in spreminja način družbenega vedenja.

Prvi mobilni telefon velikosti 33 x 9 x 4,5 centimetra so dobili leta 1983 v ZDA. Bil je analogen, imel je zelo majhen zaslon ter omogočal eno uro pogovorov in osem ur pripravljenosti. Težko rečemo, da je bil ta telefon poseben modni dodatek, bil pa je statusni simbol, saj je stal približno štiri tisoč dolarjev.

Šele s prihodom "ceglov", kot smo jim ljubkovalno rekli zaradi oblike in velikosti, proti koncu osemdesetih let, se je začela prva generacija pravih mobilnih telefonov, ki so bili še vedno analogni.

Nova era s prihodom GSM-aparatov

Leta 1991 smo se razveselili prvih GSM-aparatov, ki so napovedali novo ero mobilne tehnologije. Pohvalili so se z digitalno tehnologijo in številnimi novimi prednostmi, kot so daljša življenjska doba baterije, večji doseg signala in boljši zvok. Z njimi je bilo mogoče pošiljati sporočila, njihova največja prednost pa je bila, da so se pocenili, saj je proizvodnja telefonov postala množična. Postali so tudi manjši in se že lepo prilegli roki. Njihove mere so bile že desetkrat manjše od prvotnih telefonov: 48 x 132 x 31 milimetrov.

Sredi devetdesetih nas je pozdravil prvi telefon s tipkovnico na preklop. To je bil dizajnerski trend, ki je ostal na sceni vsa 90. leta.

Pametnejši so večji

Samsung Galaxy A7 (2018) Foto: Bojan Puhek

S prihodom pametnih telefonov leta 2007 so se telefoni spet začeli povečevati, tako so mere prvega pametnega telefona znašale 99,8 x 50,6 x 13,8 milimetra.

Tehnologija zaslona na dotik je zahtevala razvoj večjih in zmogljivejših naprav, tako da nam telefon služi kot večpredstavnostni pripomoček, naprava za komuniciranje po različnih kanalih in še veliko več. Telefon je postal pisarna oziroma središče našega družabnega življenja.

Odkar telefon uporabljamo za ogled videov in igranje igric, uporabniki zahtevajo vedno večji zaslon. Včasih smo si želeli čim manjši telefon, zdaj pa nas telefon z zaslonom, ki ima diagonalo manjšo od petih palcev, sploh ne zanima več.

Telefona, ki prestavljata meje Samsungova paradna konja – novi Samsung A9 in novi Samsung A7 – razširjata naše obzorje s svojim sijočim in značilnim slogom, z zaslonom, ki združuje oblikovno dovršenost in popolno funkcionalnost.

Samsung Galaxy A9

Novi Samsung A9 velikosti 162,5 x 77,0 x 7,8 milimetra ponuja vrhunski dizajn in 159,5-milimetrski (6,3-palčni) brezkončni zaslon.

Obsežen zaslon, ki sega od roba do roba, ponuja izjemno izkušnjo ogleda, s katero lahko vidimo in naredimo še več, naj gre za večopravilnost ali pretakanje videoposnetkov. Zaslon obsega skoraj celotno površino telefona.

Samsung Galaxy A7

Novi Samsung A7 velikosti 159,8 x 76,8 x 7,5 milimetra ima 153,6-milimetrski (6-inčni) brezkončni zaslon FHD+ Super AMOLED, ki prinaša ostrejši kontrast in bolj dinamične barve za veliko bolj poglobljeno doživetje gledanja. Svet na našem zaslonu še nikdar ni bil tako živopisen.

Galaxy A7 prinaša ergonomsko oblikovanje in inteligenten bralnik prstnih odtisov ob strani, zato ga je udobno držati v dlani in preprosto uporabljati. Prvovrstno ohišje iz stekla 2.5D je trpežno ter vrhunsko kombinira funkcionalnost in slog.