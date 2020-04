Več prenosnika za vaš denar

Delovni procesi so se v utripu aktualnega dogajanja korenito spremenili. Velika večina delovnih obveznosti, ki se jih pač da izvajati na daljavo, so se preselile iz skupnih službenih prostorov v naše domove. Osnova naše delovne produktivnosti in kreativnosti so postali prenosni računalniki. Pod drobnogled tokrat postavljamo družino prenosnikov Lenovo ThinkBook , ki so v spletnih prodajalnah zdaj na voljo po promocijskih cenah .

Delo od doma lahko predstavlja vir mnogih izzivov in kompromisov. Vendar smo ljudje tako zelo prilagodljiva in iznajdljiva bitja, da si lahko svoje novo (začasno) delovno okolje z osnovnimi delovnimi pripomočki, kot je zanesljiv prenosni računalnik, pametni telefon, slušalke z mikrofonom, poustvarimo skoraj kjerkoli.

To je čas, ki od posameznika zahteva sposobnost večopravilnosti ter osredotočanja na nalogo. Ključnega pomena je, da imamo pri delu partnerja, na katerega se lahko zanesemo. Poslovni prenosniki ThinkBook brez dvoma spadajo v omenjeno kategorijo.

Komu so namenjeni?

Prenosniki so osnova naše digitalne garderobe. Ne glede na delo v pisarni ali doma, poslovna ali zasebna potovanja, si uporabniki želimo prilagodljivih sodelovalnih orodij, ki nam omogočajo kreativnost in produktivnost, kjerkoli že smo. Ko se odločamo za izbiro sanjskega računalnika, se običajno osredotočimo na iskanje glede na uporabo (poslovna uporaba, domača uporaba, izjemno prenosni, igričarski …) in iskanje glede na vrsto (računalniki s pokončnim ohišjem, računalniki z majhnim ohišjem, računalniki vse v enem …).

Prenosniki ThinkBook izhajajo iz tradicije prenosnikov Thinkpadov. Primerni so tako za poslovne uporabnike, pa tudi za domače, ki zahtevajo in cenijo izjemne zmogljivosti, dolgo avtonomijo delovanja, premijski videz, varnost, pametnejše delo ter številne tehnološke inovacije po dostopni, ugodni ceni.

Grajen za posel, namenjen vam Družino prenosnikov ThinkBook sestavljajo modeli s 15- in 14-palčnim monitorjem, ponudbo pa zaokrožijo "lahkotnejše" različice s 13-palčnim prikazovalnikom, posebej primernim denimo za službena potovanja. Prenosna računalnika ThinkBook 14 in 15 sta zasnovana za potrebe malih in srednje velikih podjetij, ki si želijo naprednih naprav po ugodni ceni. Različica s 13-palčnim monitorjem pa je primarno namenjena mladim, ki vstopajo v poslovni svet. Omenjena različica je še posebej dovolj lahka za redno prenašanje naokrog. Pod črto: 15-, 14- ali 13-palčna izvedenka – s prenosniki ThinkBook boste poslovali s stilom, vse od opcij, ki poganjajo vaš prenosnik brez premora, do varnosti in tehnoloških inovacij, ki delujejo v ozadju. Prenosniki Lenovo so zdaj na voljo po promocijski ceni v spletni prodajalni BigBang, v nadaljevanju pa posebno pozornost namenjamo prenosnikom ThinkBook 15.

Dizajn, videz in zmogljivost: poslovni prenosniki s stilom

Začnimo z videzom - dizajnom prenosnikov ThinkBook 15. Ta je resnično "premijski", vrhunski, moden in vzdržljiv hkrati, tako na videz kot tudi na otip. Ohišje je simpatičnega videza, narejeno iz kombinacije magnezija in aluminija, ki daje prenosniku svojevrstno trdoživost.

ThinkBook 15 ima zelo tanke robove zaslona (prenosniki ThinkBook so "debeli" vsega 18,9 mm; lahek je tudi prenosnik), zato razmerje med ohišjem in vrhunskim 15,6-palčnim zaslonom dosega kar 83 %. Vpadljivi so tudi lepo zaobljeni robovi. Poslovni prenosnik v mineralno sivi barvi izžareva eleganco, ki jo dodatno podkrepijo lepo zaobljeni robovi in poudarki na podrobnostih.

Osebni prenosnik ThinkBook 15 poganja najnovejši procesor Intel Core 10. generacije v navezi z Windows 10 Pro. Procesorji Intel Core 10. generacije zagotavljajo izjemne zmogljivosti, odzivnost in se s pomočjo umetne inteligence inteligentno prilagajajo posamezni nalogi – kjerkoli ste. Obenem je na voljo cela vrsta IT-storitev, dodatkov za optimalne rezultate, ki jih lahko naročite že ob nakupu.

Z Intel® Optane™ pomnilnikom ali pogonom SSD je vse hitreje - od zagona sistema do odpiranja aplikacij in datotek.

Ko nekaj potrebuješ že včeraj

Saj poznate tisto rečenico ali bolje - opravilo, ki bi ga bilo treba dokončati že včeraj, kajne? Modern Standby zbudi vaš prenosnik v manj kot 0,5 sekunde in vam omogoča prenašanje e-pošte ter poslušanje glasbe tudi med tem, ko vaš prenosnik spi. V pametni gumb za vklop integriran bralnik prstnih odtisov vam omogoča takojšnjo prijavo v sistem. Čitalnik prstnih odtisov vas prijavi in prižge zaslon s samo enim dotikom - kakor s pametnim telefonom. V tem konkretnem primeru ima lahko uporabnik nastavljeno močnejše geslo za vstop v sistem Windows, a mu ga ni treba skoraj nikoli vpisati.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Na voljo je tudi tehnologija Rapid Charge, ki vas obdrži "nepriključene" (odpade potreba po prenašanju dodatnega polnilca), ko ste na poti, prenosnik pa sicer na 80 % zmogljivosti napolni v eni uri.

Tehnološke inovacije in pametnejše delo

In kako se slogan "zasnovan za produktivnost, izdelan za uspeh" izkaže v praksi? Prenosniki ThinkBook 15 prinašajo vrsto tehnoloških inovacij za pametnejše delo. Vrsta poslovnih funkcij poskrbi, da so to prenosniki po okusu sodobne in dinamične delovne sile.

Videoklici so s ThinkBook 15 mala malica. V prvi vrsti je treba omeniti hitre tipke za aplikacijo Skype for Business, ki omogoča takojšnje odgovarjanje na klice.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Vmesnik USB 3.1 (Gen2, Type-C) zagotavlja velike hitrosti prenosa podatkov, velike večpredstavnostne datoteke se pretočijo bliskovito hitro. Če na poti potrebujete kar najhitrejšo internetno povezavo, izberite model z modulom WiFi 6.

Varnost in zasebnost sta zagotovljeni

Kaj pa varnost in skrb za zasebnost? Deloma smo to področje že zajeli s čitalnikom prstnih odtisov, ki pa še zdaleč ni osamljen primer.

Kar zadeva zasebnost delovanja, ni nič prepuščeno naključju. Zasebnost je zagotovljena. Spletna kamera je opremljena z zaslonko ThinkShutter. Ko spletne kamere na primer ne uporabljate, jo lahko zasenčite z zaslonko ThinkShutter.

Omeniti velja tudi zaščito vmesnika brezžične miške pred izgubo ali krajo. Dodatno je namreč na voljo skrit vmesnik USB 2.0 (skrita vrata USB), ki je praktičen za priklop vmesnika brezžične miške (naprodaj ločeno).

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Kdo pravi, da delo ni zabavno?

Prenosniki Thinkbook se ponašajo tudi z odličnimi funkcijami, namenjenimi zabavi. Prenosnik ima vgrajena dva zvočnika Dolby Audio™, ki ustvarita izjemen zvok. Za doplačilo je na voljo tudi zmogljiva grafična kartica, ki še pospeši urejanje videa ali igranje iger. Poleg zvoka pa boste uživali tudi v jasni sliki z očarljivimi barvami.

Posebej velja še poudariti, da sta spodnji in zgodnji del prenosnika med seboj speta z dokaj preprostima tečajema, ki dovoljujeta "odprtje" prenosnika do 180 stopinj. Omenjeni položaj je posebej priročen, ko je govora o svobodi nameščanja kota zaslona glede na tipkovnico. Namestiti ga je namreč mogoče, kot vam najbolj ustreza.

Poleg tega vsak ThinkBook opravi zahtevne preizkuse, ki preverijo, da lahko preživi razlitje tekočine, udarce, padce, prah in ekstremne temperature.