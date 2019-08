V Walesu bodo dobili visokotehnološko javno stranišče

Visoka tehnologija bo na različne načine predvsem preprečevala neželene, nepravilne in škodljive primere rabe in tudi poskrbela za primerno vzdrževanje.

V velškem mestu Porthcawl bodo iz občinske blagajne namenili 170 tisoč britanskih funtov (okrog 190 tisoč evrov) za nova javna stranišča, a so prepričani, da je naložba več kot upravičena.

Ne le, da bodo ta stranišča sama poskrbela za svojo čistočo temveč bodo z raznimi senzorji in drugimi orodji, kot so visokotlačni vodni curki, nadležni in glasni zvočni preplahi in tla, občutljiva na težo, preprečevali vse oblike nedopustne rabe, so poročali pri portalu WalesOnline.

Del načrta bodočega visokotehnološkega stranišča v velškem mestu Porthcawl Foto: RSC Architect

Ne bo več brezplačno

Mestni svet je namreč oddal načrte za obnovo mestnih stranišč v mestnem parku Griffin, ki so, kot so zapisali, že presegli svojo življenjsko dobo tako z vidika funkcionalnosti kot z vidika estetike.

Za uporabo novih stranišč je predvideno plačilo, vendar se mestni svet še ni odločil glede zneska. Uporaba (do)zdajšnjih stranišč na tej lokaciji je sicer brezplačna.

Samoobramba pred vandalizmom in še čem

V načrtih so pojasnjene razne varnostne in oblikovne značilnosti, ki bodo zagotavljale pravilno namensko rabo.

Tako bodo med drugim na težo občutljiva tla skrbela, da je v vsakem trenutku v stranišču samo ena oseba, kar bo stranišče varovalo pred vandalizmom ali da bi ga uporabljali za zavetišče med spolnimi dejanji, so zapisali na omenjenem velškem portalu.

Nič več spanja

Nasilni premiki bodo nemudoma sprožili odpiranje vrat in neprijeten zvok preplaha, obenem pa bo množica majhnih vodnih curkov preplavila stranišče.

Foto: RSC Architect

Tehnologija bo poskrbela tudi za to, da nova stranišča ne postanejo zavetišče ali celo spalnica. Posamezna uporaba bo namreč časovno omejena, po poteku tega časa pa se bo tudi v tem primeru sprožil tisti nadležni zvok preplaha, hkrati pa se bosta izklopili tudi luč in gretje.

Odporni na grafite

Stranišča bodo izdelana iz materialov, ki so odporni na grafite, poskrbljeno bo tudi za preplahe, če bi se v notranjosti zakadilo zaradi cigaret ali kakšnih drugih snovi.

Posebna tipka SOS v vsakem od stranišč bo poklicala na pomoč skrbnika, na zunanji strani pa bo nameščen defibrilator. Čiščenje stranišč bo potekalo večkrat dnevno, globinsko čiščenje pa enkrat dnevno v nočnih urah v trajanju od deset minut.

Kot so že zapisali v načrtu, želijo zagotoviti varno in sodobno opremljeno stavbo s čistimi in dobro vzdrževanimi stranišči, ki bodo v vsakem trenutku varna in na voljo vsem v skupnosti in tistim, ki jo obiščejo.