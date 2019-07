V Sloveniji in na Hrvaškem so imeli velike načrte, zdaj pa so izginili

Na slovenskih televizijskih kanalih in na YouTubu še pred enim letom tako rekoč noben oglasni blok ni minil brez omembe aplikacije letgo, danes pa slovenska spletna stran tega ponudnika prostora za objavljanje malih oglasov prikazuje le še zatipkan napis, da storitev pri nas ni več na voljo. Letgo je Slovenijo po skoraj dveh letih agresivne in tudi uspešne oglaševalske kampanje zapustil brez vsakršnega pojasnila. Istočasno so se prav tako brez slovesa poslovili tudi od hrvaškega trga.

Letgo je Slovenijo očitno zapustil po zelo hitrem postopku, saj je v aplikaciji še naprej mogoče videti vse stare oglase in z nekaj truda celo objaviti novega, pa čeprav aplikacija ves čas "teži", da storitev ni več na voljo oziroma da je treba aplikacijo posodobiti. Foto: Matic Tomšič

Letgo se je razmeroma kmalu po prihodu na slovenski trg ob koncu leta 2016 uveljavil kot pomemben igralec na področju malih oglasov.

Z agresivno oglaševalsko kampanjo na televiziji in predvsem na spletu je hitro zgradil obsežno skupnost uporabnikov ter ob Facebookovi tržnici (Marketplace) postal ena od redkih resnih alternativ dominantni platformi za male oglase v Sloveniji, Bolhi.

Letgo je bil na vrhuncu oglaševalske kampanje predvsem na družbenih omrežjih kar pogosto deležen kritik o njeni agresivnosti. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Marca letos so slovenski uporabniki ob obisku spletne strani letgo.si nato nepričakovano naleteli na sporočilo, da storitev ob koncu meseca zapušča Slovenijo, novih oglasov pa naj ne bi bilo več mogoče objavljati.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Vodstvo slovenske veje letgo marca ni pojasnilo razloga, zakaj so se odločili za umik s slovenskega trga.

Letgo je marca letos napovedal tudi umik s hrvaškega trga, kjer je istočasno kot v Sloveniji prav tako izvajal zelo agresivno in po mnenju marsikaterega uporabnika motečo oglaševalsko kampanjo:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

A slovesa z aprilom še ni bilo, še več, uporabniki so na letgo še vedno lahko objavljali nove oglase. Še več, pojavljali so se vse do prejšnjega tedna:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na novo nepričakovano in najverjetneje tudi zadnjo hladno prho so slovenski in hrvaški uporabniki letgo naleteli danes. Ob obisku slovenske spletne strani storitve namreč najdemo zgolj preprosto opravičilo z zatipkanim imenom naše države:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Obisk hrvaške spletne strani letgo.hr vrne podobno sporočilo oziroma v nekaterih brskalnikih zgolj celo samo nepregledno množico črk, znakov in simbolov. To se zgodi tudi, če poskusimo v spletnem brskalniku Chrome odpreti slovensko spletno stran letgo:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdo je v ozadju letgo?



Spletno stran letgo.si je v Sloveniji 7. septembra 2016 registrirala nizozemska družba OLX B.V. s sedežem v mestu Hoofddorp, je razvidno iz podatkov na portalu register.si, ki omogoča vpogled v podatke o internetnih domenah .si.



OLX B. V. velja za velikana industrije malih oglasov. Ob letgo pod eno streho namreč združujejo več prepoznavnih znamk oziroma spletnih portalov z malimi oglasi, ki jih mesečno uporablja več kot 350 milijonov ljudi. Letgo je sicer tudi samostojno podjetje, ki ga je ustanovil nekdanji direktor OLX, sedeža pa ima v New Yorku in Barceloni.



Letgo še naprej normalno deluje v drugih državah, je pa s seznama podprtih držav na spletnih straneh lokalnih različic letgo izginila Slovenija, prav tako po novem ne najdemo tudi Hrvaške. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Družba OLX B. V. ni do zdaj izdala še nobenega pojasnila, zakaj so se odločili za umik letgo s slovenskega in hrvaškega trga.

