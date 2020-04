V največjem newyorškem živalskem vrtu z novim koronavirusom okužena tigrica

Štiriletna malezijska tigrica Nadia je prva pokazala simptome bolezni covid-19, zato so jo testirali. Test bil pozitiven. Podoben suhi kašelj zdaj opažajo še pri drugih tigrih in levih v tem živalskem vrtu, a njih (še) niso testirali.

New York je postal eno največjih trenutno aktivnih žarišč epidemije novega koronavirusa. Ob "galopirajoči" rasti števila obolelih je to ameriško velemesto doletel še edinstven primer: v največjem tamkajšnjem živalskem vrtu v Bronxu so potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom na neki divji mački.

Vsi živalski vrtovi in akvariji v New Yorku so zaradi epidemije covid-19 zaprti že od 16. marca, a v njih vendarle potekajo vse dejavnosti, s katerimi veterinarji in ostalo osebje skrbijo za tamkajšnje prebivalce, kar je omogočilo prenos virusa s človeka na tamkajšnje velike mačke.

Skrbnik ni kazal znakov bolezni

Domnevajo, da se je Nadia okužila od enega od skrbnikov, ki sam ni nakazal nobenih sicer značilnih znakov te bolezni. Vedno pogosteje namreč ugotavljajo, da nekateri okuženi ne kažejo nikakršnih tipičnih bolezenskih znakov, a so v tem času vendarle potencialni prenašalci okužbe.

Podobne bolezenske znake kot Nadia ima njena sestra Azil ter še dva sibirska tigra in trije levi, ki prav tako bivajo v živalskem vrtu v edinem celinskem predelu New Yorka Bronxu. Poleg suhega kašlja so pri okuženih mačkah opazili še rahlo pomanjkanje teka, a se sicer počutijo dobro.

Na očitke nekaterih, zakaj so test za covid-19 uporabili za tigra, medtem ko jih za ljudi ni dovolj, veterinarji živalskega vrta v Bronxu odgovarjajo, da ne gre za isti test, je še poročal National Geographic, in zato ni ostal nihče od ljudi brez svojega testa.

Ulice New Yorka so skoraj popolnoma opustele zaradi epidemije, zaradi katere so 16. marca zaprli vse tamkajšnje živalske vrtove in akvarije. Foto: Getty Images

Pričakujejo popolno okrevanje

Poteka bolezni covid-19 pri ljudeh znanstveniki in zdravstveno osebje ne poznajo še dovolj, pojav te bolezni pri divjih mačkah pa je za zdaj popolna novost in neznanka.

Kljub temu veterinarji v Bronxu pričakujejo, da bodo vse te velike mačke popolnoma okrevale, vsekakor pa jih bodo zdaj še pozorneje opazovali.

Še ne vemo, ali so domače živali lahko prenašalci covida-19, ali ne

Razen usodnega prvega prenosa virusa SARS-Cov-2, povzročitelja bolezni covid-19, na tržnici v Wuhanu, še ne obstaja drugih dokazov, da bi se virus prosto prenašal iz živali na človeka.

Toda zaradi osamljenih primerov okužb pri domačih živalih (ena mačka v Belgiji ter pomeranski špic in nemški ovčar v Hongkongu), so strokovnjaki vendarle postali pozorni ter svetujejo previdnost in (preudarno) omejitev stikov z živalmi.

A tiger at the Bronx Zoo tested positive for the novel coronavirus—and six other big cats are exhibiting symptoms consistent with the illness https://t.co/fCeJX8AZYX — National Geographic (@NatGeo) April 5, 2020

Tako divje kot domače mačke so sicer podvržene okužbam nekaterih virusov iz skupine koronavirusov, a je še vedno premalo znanega o tem, ali je med temi virusi tudi SARS-CoV-2. Nedavna kitajska študija, o kateri poroča tudi National Geographic, je ugotovila, da mačke lahko širijo okužbe med seboj, zdaj pa jih zanima, ali mačke lahko prenašajo okužbe tudi širše.

Tigri in levi so morda občutljivejši

Ker ostale velike mačke v Bronxu, to so leopardi različnih vrst in pume, ne kažejo simptomov npr. suhega kašlja ali kakšnih drugih znakov covida-19, se poraja vprašanje, ali so tigri in levi bolj dovzetni do okužbe z virusom, ki to bolezen povzroča. To bi bila lahko zelo slaba novica za njihovo preživetje, ki je zaradi drugih dejavnikov že tako ali tako ogroženo.

Odgovor na to vprašanje bo morda prispeval tudi boljšemu razumevanju poteka bolezni covid-19 pri ljudeh, predvsem zakaj se pri nekaterih (do 20 odstotkov) razvijejo močnejši simptomi, pri nekaterih pa je potrebna tudi intenzivnejša oskrba.

Posebej zahtevna naloga za skrbnike živalskih vrtov je zaščita velikih opic, zato ker se okužba dihalnih poti lahko nanje prenese tudi od ljudi (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Koronavirus grozi tudi velikim opicam

Skrbnikom v živalskih vrtovih, tako tudi v Bronxu, pa je poseben izziv zaščititi velike opice, kajti te se zlahka okužijo z boleznimi dihal od ljudi.

Strokovnjaki še svarijo, da so velike opice posebej občutljive prav na koronavirus, še navaja National Geographic.