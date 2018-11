V enem najhujših požarov leta 2018 je umrl znani računalničar

V požaru Camp je do zdaj umrlo že 76 ljudi, kalifornijske oblasti pa jih pogrešajo še več kot tisoč. Požar je najbolj uničujoč v zgodovini Kalifornije in eden najbolj smrtonosnih letošnjih. Po številu izgubljenih življenj ga letos prekaša samo še septembrski požar v Grčiji, v katerem je umrlo 99 ljudi.

V požaru Camp je do zdaj umrlo že 76 ljudi, kalifornijske oblasti pa jih pogrešajo še več kot tisoč. Požar je najbolj uničujoč v zgodovini Kalifornije in eden najbolj smrtonosnih letošnjih. Po številu izgubljenih življenj ga letos prekaša samo še septembrski požar v Grčiji, v katerem je umrlo 99 ljudi. Foto: Reuters

Tehnološki svet je v zadnjih dneh obšla novica, da je požar Camp , ki od 8. novembra pustoši po Kaliforniji in je že zdaj najhujši v zgodovini te ameriške zvezne države, med drugim zahteval tudi življenje računalniškega pionirja . To je bil Bill Godbout, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja ogromno prispeval k razvoju prvih zametkov danes ogromnega trga osebnih računalnikov.

Bill Godbout (na fotografiji z ženo Karen) je svojo kariero v računalništvu začel pri tehnološkem velikanu IBM, kasneje pa je dolga leta vodil lastno podjetje. Prijateljeval je s številnimi legendami Silicijeve doline, kot so Gary Kildall, oče enega prvih uspešnih operacijskih sistemov, Adam Osborne, ki je ustvaril prvi dobro prodajani prenosni računalnik, in člani tako imenovanega Kluba domačega računalništva, med katerimi sta bila tudi soustanovitelj Appla Stewe Wozniak in eden prvih hekerjev John Draper. Foto: GoFundMe

79-letni Bill Godbout je bil ena prvih smrtnih žrtev požara Camp. Zanj so bili usodni ognjeni zublji, ki so 8. novembra, torej na dan, ko se je po ugotovitvah kalifornijskih oblasti požar začel širiti, zajeli njegovo hišo in delavnico v kraju Concow, v katerem so tako rekoč do temeljev zgorele skoraj vse stavbe:

Požar sta preživeli Godboutova žena in hči, a zaradi ognja izgubili vse. Njuni prijatelji so na spletni strani GoFundMe zdaj zagnali kampanjo zbiranja sredstev, s katerimi se bosta lahko vsaj za silo postavili nazaj na noge.

Legendarni računalničar, ki je razvijal eno najbolj prelomnih tehnologij

Bill Godbout je najverjetneje najbolj znan po tem, da je bil eden od računalniških pionirjev v Silicijevi dolini, ki so razvijali in proizvajali vodilo S-100. To je komunikacijski sistem, ki prenaša podatke med različnimi računalniškimi komponentami.

Vodilo S-100. Na vrhuncu priljubljenosti ga je proizvajalo več kot 150 podjetij, eno največjih med njimi pa je bilo prav Godbout Electronics Billa Godbouta. Podjetje se je kasneje preimenovalo v CompuPro in nato še v Viasyn. Foto: Wikimedia Commons

Primer sodobnega vodila je PCI-Express, reža, v katero v računalnik vtaknemo grafično kartico.

Vodilo S-100 je bilo v 70. letih prejšnjega stoletja eno prvih, ki je najzgodnejšim navdušencem nad računalništvom omogočilo, da so sestavljali svoje računalnike. Postalo je tudi temelj revolucije tako imenovanih mikroračunalnikov, ki jih je bilo mogoče imeti doma in jih dvigniti ter naokrog prenašati brez viličarja.

Prvi računalnik, v katerem se je pojavilo vodilo S-100, je bil legendarni Altair 8800. Po uspehu tega računalnika je S-100 postal standard računalniške industrije in trga domačega računalništva ter primat izgubil šele v začetku 80. let prejšnjega stoletja s prihodom IBM PC, ki velja za prvi pravi osebni računalnik. Foto: Wikimedia Commons

Spodaj lahko poslušate Billa Godbouta v enem njegovih redkih nastopov na televiziji. Posnetek je nastal v 80. letih prejšnjega stoletja, v času, ko je bilo vodilo S-100 tako rekoč že preteklost, prihodnost pa je Godbout videl v razvoju računalniških mrež:

