V eni od najbolj nenavadnih zgradb na svetu se dogajajo čudne stvari

Apple Park, velikanski okrogel sedež ameriškega tehnološkega podjetja Apple in ena od najspektakularnejših novogradenj zadnjih let , je v zadnjih dneh v središču pozornosti zaradi nenavadnih incidentov. Najprej se je po spletu razširilo poročilo o poškodbah Applovih zaposlenih, ki jih povzroča oblikovanje futuristične zgradbe, pretekli konec tedna pa je bil sedež Appla še prizorišče "letalske" nesreče.

Apple Parku zaradi nenavadne oblike številni pravijo tudi "vesoljska ladja". Obseg zgradbe sicer meri več kot kilometer in pol, Apple pa je za gradnjo svojega novega sedeža odštel več kot štiri milijarde evrov. Foto: YouTube

Zgradba Apple Park je znana po tem, da je njen obod prekrit z rahlo ukrivljenimi steklenimi ploščami, ki poslopju dajejo sodoben in tudi malce futurističen videz. Stekla je precej tudi v notranjosti zgradbe, kjer pa zaposlenim očitno povzroča precej težav.

Kot piše medij Marketwatch, ki je pridobil informacije javnega značaja o zdravstveni oskrbi v ameriški zvezni državi Kaliforniji, je več Applovih zaposlenih v začetku tega leta poiskalo zdravstveno pomoč, ker so se zaleteli v steklene panele v notranjosti zgradbe Apple Park.

Apple ima predobre čistilke

Applovi zaposleni stekla preprosto niso videli, ker je bilo preveč čisto in zato zelo prosojno ter skoraj neopazno. Nekatera srečanja s steklom so bila dovolj silovita, da je to počilo in jih porezalo. Za zdaj se sicer nihče še ni poškodoval tako zelo, da bi moral prespati v bolnišnici.

Tole se sicer ni zgodilo na Applovem sedežu, a takšna bližnja srečanja so zagotovo boleča:

Če Applovi zaposleni res niso videli steklenih pregrad, je mogoče, da podjetje krši kalifornijski zakon o varnosti na delovnem mestu.

Ta delodajalcu med drugim nalaga odgovornost poskrbeti za odsotnost ali umik steklenih pregrad, skozi katere bi lahko kdo samozavestno zakorakal in se pri tem poškodoval. Apple incidentov še ni komentiral.

V "vesoljsko ladjo" se je zaletel drug leteči predmet

Zanimiv incident se je, sicer ne v notranjosti Apple Parka, temveč na njegovi strehi, zgodil pretekli konec tedna. Tja je namreč strmoglavil brezpilotni letalnik oziroma dron, ki je spektakularni novi sedež Appla snemal iz ptičje perspektive, in se zagozdil med panele s sončnimi celicami, s katerimi Apple proizvaja elektriko za svojo "vesoljsko ladjo".

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo kateremu od dronov, ki nad Apple Parkom brenčijo vsak dan, izpraznila baterija. Malo verjetno je, da bo snemalec, čigar dron je strmoglavil na streho Apple Parka, svoj letalnik dobil nazaj, saj Applu kršenje "njegovega" zračnega prostora na ta način ni najbolj po volji. Foto: YouTube

Apple Park je priljubljena tarča amaterskih snemalcev z droni, ki videoposnetke nato objavljajo na YouTube in z ogledi in prikazovanjem oglasov služijo denar, saj so prizori Apple Parka iz zraka na YouTubu zelo priljubljeni.

