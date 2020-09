V drugem četrtletju za skoraj petino manj sporočil SMS in več MMS

Zasebni uporabniki so poslali 20 odstotkov manj sporočil SMS, poslovni uporabniki pa devet odstotkov manj kot v drugem lanskem četrtletju. Sporočil MMS pa so zasebni uporabniki poslali 24 odstotkov več kot v drugem lanskem četrtletju.

V slovenskem fiksnem telefonskem omrežju je bilo v drugem četrtletju ustvarjenih skupno okoli 1,5 milijona ur odhodnega govornega prometa. Domači odhodni fiksni promet se je na letni ravni povečal za en odstotek, pri čemer se je povečal samo promet iz fiksnega v mobilna omrežja, in to za 47 odstotkov. Mednarodni odhodni fiksni telefonski promet pa se je v drugem četrtletju na letni ravni zmanjšal za 20 odstotkov, piše STA.

Manj odhodnih klicev kot lani

V drugem četrtletju je bilo zabeleženih skoraj 24 milijonov ur skupnega odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij, pri čemer je bil domači odhodni mobilni promet večji za 22 odstotkov, odhodni mobilni promet v mednarodna omrežja pa manjši za 18 odstotkov.

Statistiki so skupno zabeležili okoli 467 milijonov odhodnih klicev iz slovenskih mobilnih omrežij, kar je za tri odstotke manj kot v drugem četrtletju lani, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev nižje za dva odstotka, število odhodnih klicev v mednarodna omrežja pa za 31 odstotkov.

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa je bilo prenesenih skoraj 45 milijonov gigabajtov podatkov, pri čemer ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije wi-fi. V primerjavi z lanskim drugim četrtletjem se je količina prenesenih podatkov povečala za 50 odstotkov.

Kot so še sporočili iz Sursa, se je ob koncu drugega četrtletja v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo skoraj 637 tisoč širokopasovnih priključkov – 86 odstotkov teh priključkov so uporabljali zasebni uporabniki. Med zasebnimi uporabniki je bilo največ takih, ki so za dostop do interneta uporabljali priključke z optičnim dostopom (42 odstotkov), med poslovnimi uporabniki pa takih, ki so do interneta dostopali prek XDSL-priključkov (43 odstotkov).

Število vseh širokopasovnih priključkov se je na letni ravni povečalo za tri odstotke, število priključkov z optičnim dostopom pa za 13 odstotkov, tako pri zasebnih kot pri poslovnih uporabnikih, še navaja STA.