Ekipe Telekoma Slovenije in GVO nadaljujejo vzpostavljanje telekomunikacijskih omrežij tudi v Črni na Koroškem z okolico, kjer so zaradi razdejanja posledice izjemno hude. Mobilno omrežje na tem območju je v celoti delujoče, stacionarne povezave pa so zagotovili do približno treh četrtin odjemalcev.