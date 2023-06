V Bruslju pozivajo države: Iz omrežij 5G čim prej izločite Kitajce

Sedež podružnice podjetja Huawei v Nemčiji. Tam so marca začeli preiskovati komponente podjetja Huawei, ki so del omrežij 5G v državi.

Evropska komisija se je v četrtek odločila, da tako Huawei kot ZTE izključi iz vseh raziskovalnih programov, ki sredstva prejemajo iz skupne evropske blagajne, obenem pa z namenom zmanjšanja izpostavljenosti internih komunikacij vseh vej Komisije v prihodnosti ne bo več pogodbeno sodelovala z operaterji, ki v svoja omrežja vgrajujejo komponente dobaviteljev Huawei in ZTE.

"Do danes se je zgolj deset držav članic Evropske unije odločilo, da iz svojih omrežij 5G izključi oziroma močno omeji uporabo komponent dobaviteljev, ki se jih v skladu s smernicami EU razume za visoko tvegane," je na četrtkovi tiskovni konferenci v Bruslju dejal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ni pa navedel podatka, za katere države gre.

Breton je kot visoko tvegani izpostavil kitajski podjetji Huawei in ZTE, ki se že nekaj let tako na območju EU kot v ZDA otepata očitkov, da so njune komponente za gradnjo mobilnih omrežij pete generacije na skrivaj podaljšana roka Pekinga, ki se želi z namenom vohunjenja infiltrirati v omrežno infrastrukturo Zahoda. Obe kitajski podjetji in tudi kitajski politični vrh tovrstne obtožbe ostro zavračajo.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Foto: Guliverimage

Breton je dodal, da je sprejemanje odločitve, da države članice, kar zadeva omrežja 5G, prekinejo ali zelo oklestijo sodelovanje z morebiti problematičnimi dobavitelji komponent za omrežja 5G, na ravni celotne EU prepočasno, kar predstavlja veliko varnostno tveganje in grožnjo kolektivni varnosti Evropske unije.

Znano je sicer, da je 24 držav članic EU že sprejelo ali pa je še v postopku začrtovanja zakonskih smernic, ki bi varnostnim organom v posamičnih državah omogočile blokado storitev podjetja Huawei.

