Uporabniške navade Slovencev na pametnih telefonih

Oglasno sporočilo

Pametni telefoni so postali naši spremljevalci na vsakem koraku. Uporabljamo jih za raznovrstne naloge. Od komuniciranja, fotografiranja in konzumiranja zabavnih vsebin do resnejših nalog, kot so bančništvo ter opravila za službo in šolo. Marsikdo bi rekel že, da so dosegli in celo presegli naše računalnike, saj smo na trenutke brez njih povsem izgubljeni.