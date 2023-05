Ujemite vsako podrobnost na evrovizijskem odru s televizorji Samsung OLED

Oglasno sporočilo

Ste že pripravljeni na finale največjega evropskega glasbenega spektakla, polnega glasbe, plesa in šokantno barvitih nastopov? Si želite evrovizijski večer preživeti v udobju svojega doma in ne zamuditi nobene podrobnosti tega težko pričakovanega dogodka? Potem poiščite televizorje Samsung OLED , ki so odlična izbira za vse, ki si želite najboljše barve, kontraste, dizajn in seveda osupljivi zvok.

Foto: Samsung

Kot veste, je Evrovizija spektakularen dogodek, ki ga spremlja veliko ljudi po vsem svetu. Marsikdo si želi doživeti to nepozabno vzdušje in občutiti vsako podrobnost nastopov, četudi ne bodo v Liverpoolu. Občutek, kot da ste tam, vam bodo omogočili novi izjemni Samsung televizorji OLED, ki s svojo tehnologijo OLED zagotavljajo izjemno natančen nadzor svetlosti in temnih odtenkov, saj se vsak piksel na zaslonu lahko vklopi ali izklopi. To zagotavlja izjemno ostro, barvno bogato in kontrastno natančno sliko na vašem televizorju.

Samsung S95C OLED 4K HDR Smart TV (2023) je eden najboljših velikih televizorjev na trgu. Zdaj je na voljo za prednaročilo in s svojim velikim 195-centimetrskim (77") zaslonom OLED vas v evrovizijsko dogajanje lahko potopi prihodnje leto. Do takrat pa si boste na njem lahko ogledali vse svoje najljubše filme, serije in oddaje ali igrali igre. Kar imate pač najraje. A ni pomembna le velikost – Samsung televizorji OLED se ponašajo s tehnologijo Quantum Dot, ki zagotavlja čudovito črno barvo, briljantno belo barvo in polne barvne odtenke. Za resnično poglobljeno izkušnjo gledanja pa skrbi nevronski procesor Quantum 4K, ki s pomočjo umetne inteligence zagotavlja izjemno svetlost in globok kontrast, kar bo še posebej prišlo do izraza na evrovizijskem odru, ki je mnogokrat poln barv in bleščanja.

Foto: Samsung

Vas skrbita napetost oči in utrujenost, še posebej pri dolgotrajnem gledanju televizije v večernih urah, ko umetna svetloba polni prostor? Evrovizija se dogaja v poznih urah, ko nam v stanovanju sveti polno umetnih svetil, ki nerodno osvetljujejo televizijski zaslon. Samsung televizorji OLED so zato poskrbeli za vas z inovativnim načinom Eye Comfort Mode. Ta funkcija samodejno prilagodi svetlost in barve zaslona ter tako zagotovi prijetno in udobno izkušnjo gledanja brez nepotrebne obremenitve oči. Poleg tega je še posebej uporabna za športne dogodke, ki se pogosto odvijajo zvečer, saj vam omogoča, da v celoti uživate v vsaki podrobnosti, ne da bi vas motili odsevi.

Ne smemo pozabiti tudi na kakovost zvoka. Čeprav se ob vsem šovu včasih ne zdi več tako, je na evrovizijskem tekmovanju še vedno v ospredju glasba, zato je pomemben kakovosten zvok. Da bi lahko uživali v skladbah z vsega sveta, je pomembno, da izberemo televizor, ki ima vrhunsko zvočno kakovost. Samsung televizorji OLED so opremljeni s tehnologijo Dolby Atmos, ki zagotavlja potopljiv prostorski zvok, ob katerem se boste počutili, kot da ste sredi dogajanja. Tehnologija Q-Symphony omogoča, da zvočniki na televizorju in zvočnik Soundbar delujejo hkrati in se dopolnjujejo, kar zagotavlja še bolj poglobljeno doživetje – sledi dogajanju ter zagotavlja nepozabne trenutke ob gledanju televizije.

Kakovost slike in zvoka sta seveda pomembni, vendar pa ne smemo spregledati niti videza televizorja, saj ta lahko predstavlja središče prostora. Samsung televizorji OLED imajo tudi osupljiv videz, saj jih odlikuje prefinjena zasnova LaserSlim. Ta zasnova ustvarja videz, kot da bi se laserski žarek raztezal v dveh smereh ter odseval izjemno tankost televizorja. Prav tako je zaslon izjemno tanek in ima skoraj ničelni okvir, kar omogoča, da se televizor brezhibno poda v vsak prostor, ne glede na slog in opremo. Takšen minimalističen videz pa bo zagotovo navdušil tudi najzahtevnejše estete in obiskovalce doma.

Ne glede na to, ali gledate Evrovizijo ali katerikoli drug dogodek, so Samsung televizorji OLED najboljša izbira za prikaz vsake podrobnosti v osupljivi kakovosti slike in zvoka. Ne zadovoljite se z ničimer manj kot z najboljšim.

Foto: Samsung

Novi televizorji navdušujejo vse

V liniji novih televizorjev Samsung za leto 2023 so izjemni tudi Neo QLED-modeli navdušili, ki so navdušili tako gledalce kot recenzente. Televizor Neo QLED 8K HDR Smart TV (2023) je od publikacije Expert Reviews prejel pet zvezdic in oznako "Priporočeno". Novinar Stephen Withers je o njem zapisal: "Samsung televizor Neo QLED 8K HDR Smart TV (2023) je tehnološki dosežek, ki vas kljub omejeni vsebini 8K navduši z vsemi mogočimi funkcijami. Poleg tega je vizualno osupljiv, vključuje paket One Connect Box in ima impresiven zvok, ki ga zagotavlja 6.2.4-kanalna konfiguracija zvočnikov. Odlična je tudi funkcija Game Bar za hiter dostop do nastavitev in tehničnih podatkov."

Prav tako je 163-centimetrski (65-palčni) Samsung OLED 4K HDR Smart TV (2023) televizor za publikacijo Expert Reviews ocenil priznani novinar Stephen Withers z oznako "Najboljši nakup". O televizorju je med drugim zapisal: "Slike SDR na televizorju Samsung S90C OLED so osupljive, z globokimi črnimi odtenki, natančnimi podrobnostmi in naravnimi barvami zaradi kvantnih pik in širokih vidnih kotov OLED. Televizor ima tudi izboljšan filter zaslona, kar omogoča spektakularno zmogljivost HDR z natančnimi barvami in širokim razponom, kar dokazuje, da Samsung prisluhne potrebam in željam kupcev."

S televizorjem Samsung OLED boste Evrovizijo zdaj videli v povsem novi luči zaradi izjemne kakovosti slike v celotnem razponu barv. Tehnologija omogoča več kot milijardo barvnih odtenkov, ki jih poganja tehnologija QD v kombinaciji z 8,3 milijona samosvetlečih pik (izjemno hitro preklapljanje majhnih lučk).

Veliko je več Samsung predstavlja tudi novo promocijsko ponudbo za svoj največji OLED televizor, model 195 cm (77") S95C OLED 4K HDR Smart TV (2023). Ponaša se s 195 centimetri in zagotavlja še boljšo izkušnjo gledanja. To potrjujejo tudi na portalu Techradar, kjer so mu dodelili 5* z oznako Editor’s Choice (Urednikova izbira). Kupec v času prednaročila prejme popust in darilo Soundbar Q990B ali Freestyle paket. Ponudba za prednaročilo 195 cm (77") S95C OLED 4K HDR Smart TV (2023) velja od 21. 4. do 14. 5. 2023.

Foto: Samsung

Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA D.O.O.