Twitter priznava, da je morda zlorabil podatke za oglaševanje

Družbeno omrežje Twitter je v torek priznalo, da je svoje uporabnike pustilo na cedilu, ko je verjetno brez soglasja delilo osebne podatke posameznikov z oglaševalskimi partnerji. Kot so pojasnili, del nastavitev, ki so jih nastavili uporabniki, ni deloval pravilno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uporabniki Twitterja si lahko med nastavitvami sami nastavijo, kakšne podatke so pripravljeni deliti, a so pri Twitterju ugotovili, da ta del nastavitev ni pravilno deloval. Napako so odpravili v ponedeljek, še vedno pa preiskujejo, kdo vse je bil oškodovan.

Priznali so, da so morda z oglaševalskimi partnerji brez soglasja delili podatke uporabnikov, ki so uporabljali mobilno aplikacijo od maja 2018, med drugim informacije o državi in o tem, kako ravnajo z oglasi.

"Zaupate nam, da sledimo vašim odločitvam, in smo vas razočarali"

Twitter je še sporočil, da je od lanskega septembra uporabnikom morda kazal oglase, ki so bili osnovani na napravah, ki jih je uporabnik uporabljal, ne da bi dal dovoljenje za to.

"Zaupate nam, da sledimo vašim odločitvam, in smo vas razočarali. Žal nam je, da se je to zgodilo, in si prizadevamo, da se takšna napaka ne bo več ponovila," so sporočili iz podjetja.

Podatki potrošnikov so močno orodje za podjetja, ki se odločajo o tem, kje in kaj oglaševati, da bodo premamili potrošnika.