Twitter blokiral (nekatere) kubanske vladne in druge uradne profile

Na seznamu blokiranih profilov so tudi profili državnih medijev, hčerke voditelja kubanske komunistične partije Raula Castra in vodje kubanske komisije za pravice istospolno usmerjenih Mariele Castro. Twitter pojasnjuje, da je šlo za kršitev pravil, uradna Kuba pa jih obtožuje grobe cenzure.

Omenjeni profili so izginili takoj pred tem, ko je kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, sicer redni uporabnik Twitterja, spregovoril svoji naciji o potencialnem pomanjkanju goriva, ki bi se v otoški državi lahko zgodilo v naslednjih tednih zaradi ameriških sankcij Venezueli, glavni kubanski dobaviteljici nafte in naftnih derivatov.

Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel; njegovega profila na Twitterju niso blokirali. Foto: Reuters

"Utišanje voditeljev revolucije"

"Tako izjemen obseg kibernetskega bojevanja, ki je očitno načrtovan z namenom omejevanja izražanja kubanskih ustanov in državljanov in utišanja voditeljev revolucije, je nekaj povsem novega," se je odzvalo tamkajšnji vladi naklonjeno kubansko združenje novinarjev..

UPEC's statement: Twitter censors Cuban media outlets and journalists en masse.https://t.co/XHZYtR6dYj — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 12, 2019

Profila kubanskega predsednika niso blokirali, kar je ta izkoristil za deljenje odziva kubanskega novinarskega združenja.

"Če goriva ne bo, delajte od doma!"

Pri Twitterju svojo odločitev pojasnjujejo s kršitvami pravil uporabe. Odgovorili so še, da so lastnike blokiranih profilov seznanili z razlogi za blokado, a z javnostjo teh pojasnil niso želeli deliti. Omenili so le, da ni dovoljena hkratna uporaba več profilov z namenom umetnega spodbujanja razprav.

V svojem govoru je kubanski predsednik državljane pozval, da v primeru pričakovanega pomanjkanja pogonskega goriva delajo od doma, je še poročala britanska medijska hiša BBC.