Tudi v Sloveniji: kupci novih telefonov se bodo morali odločiti

Kdor bo marca v Evropi kupil nov pametni telefon z operacijskim sistemom Android, torej katerega koli znamk Samsung, Xiaomi, Nokia, OnePlus, Sony, LG ter najverjetneje tudi Huawei in Honor , bo moral po novem izbrati privzetega ponudnika spletnega iskanja. To namreč ne bo več nujno Google.

Kupci novih telefonov v Evropi oziroma v Evropskem gospodarskem prostoru se bodo s 1. marcem 2020 morali odločiti, ali želijo kot privzeti spletni iskalnik na svoji novi napravi uporabljati Google ali pa enega od treh drugih.

V Sloveniji bodo kupcem kot alternative sprva ponujeni iskalniki DuckDuckGo, ki se osredotoča predvsem na zasebnost uporabnikovih podatkov, Info.com, ki je tako imenovani metaiskalnik, saj za iskanje rezultatov uporablja več drugih iskalnikov, in pa razmeroma neznani ter podobno kot DuckDuckGo zasebnostno naravnani PrivacyWall.

Takole bo videti novi zaslon za izbiro ponudnika iskanja, ki ga bodo kupci novih telefonov z Androidom videli ob prvem nastavljanju naprave. Foto: Google

Ponudniki iskanja so si mesto ob Googlu izborili na dražbah, ki so potekale za vsako državo posebej. DuckDuckGo in Info.com bosta na voljo na vseh 31 evropskih trgih, kjer bo od 1. marca veljala ta sprememba. Tretja oziroma četrta mesta, če upoštevamo še Google, ki bo seveda prav tako prisoten na vseh trgih, si bodo razdelili ponudniki iskanja Qwant, Seznam, Yandex, Givero in GMX.

Microsoftov Bing, ki je sicer drugi najpogosteje uporabljani iskalnik na svetu (za Googlom), bo presenetljivo na voljo le v eni državi in sicer v Veliki Britaniji.

Alternative iskalniku Google se bodo po nekaj mesecih zaradi izvajanja novih dražb sicer lahko spremenile. Trenutni seznami namreč veljajo do 30. junija.

Zakaj sploh takšna sprememba?



Google evropskim uporabnikom več svobode pri odločanju, katero storitev želijo uporabljati, daje predvsem zaradi astronomske kazni 4,3 milijarde evrov, ki jo je tehnološkemu velikanu zaradi kršenja konkurenčnih pravil EU julija lani naložila Evropska komisija.



Foto: Google

Enega od ukrepov, ki jih je po kazni sprejel Google in ga že aktivno izvaja, ste sicer morda že opazili (foto zgoraj): uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android že nekaj mesecev prejemajo pozive, da jim aplikacije Chrome ni treba uporabljati kot privzetega spletnega brskalnika in da lahko namestijo eno od alternativ, kot sta Edge ali Firefox. Odločijo se lahko tudi za dodatnega ponudnika iskanja in ga uporabljajo ob Googlu.

