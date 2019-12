Tudi po treh mesecih od objave je Android 10 še vedno redkost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najnovejša velika različica Googlovega operacijskega sistema Android (Android 10) je od svoje objave 3. septembra 2019 do konca novembra našla pot na manj kot dva odstotka mobilnih naprav s tem operacijskim sistemom – a krivde za to ne nosi samo Google.

V odsotnosti Googlovih rednih mesečnih poročil o deležu posameznih različic njihovega operacijskega sistema za mobilne naprave Android - nazadnje so ga objavili maja - tovrstne podatke pridobivamo od neodvisnih analitskih družb.

Številke, ki jih tako pridobimo, niso nič kaj spodbudne za najnovejši, deseti Android – celo več kot pet let star Android 4.4 KitKat je imel novembra letos, torej po najnovejših podatkih, višji delež od desetke.

Delež posameznih različic operacijskega sistema Android v svetu, november 2019 Foto: StatCounter

Applu je lažje, ker ima vse v svoji hiši

Uporabniki Applovih mobilnih naprav bi se ob tem podatku gotovo naslajali, da njihov operacijski sistem iOS ob vsaki posodobitvi veliko hitreje pride do njihovih naprav. Upamo si trditi, da je ravno to razlog, da Google svojih statistik ne objavlja več tako redno kot nekoč.

Vendar pa si Google ne more očitati vsega za to razliko – Apple namreč svoj mobilni operacijski sistem uporablja izključno na lastnih mobilnih napravah, Googlov Android pa gre na mobilne naprave številnih proizvajalcev z vsega sveta, tudi takšnih, ki so tradicionalno znani po počasnosti sistemskih nadgradenj.

Delež posameznih različic operacijskega sistema Android v Evropi, november 2019 Foto: StatCounter

Slovenija primerljiva z evropskim povprečjem

Po podatkih analitske družbe StatCounter ostaja Android 9.0 Pie najpogostejši Android tako v svetovnem kot tudi slovenskem merilu.

Odstotki se sicer nekoliko razlikujejo, saj ima devetka v Sloveniji absolutno, po vsem svetu pa le relativno večino.

Kako so se v Sloveniji v zadnjih dveh letih spreminjali deleži posameznih različic Googlovega operacijskega sistema za mobilne naprave Android Foto: StatCounter

Na drugem mestu v svetu je Android 8.1 Oreo, ki mu sledi Android 6.0 Marshmallow, v Sloveniji pa na drugem mestu najdemo Android 8.0 Oreo, na tretjem pa Android 7.0 Nougat.

Enaka uvrstitev prvih treh kot v Sloveniji je tudi na evropski ravni, med drugim še razkrivajo podatki družbe StatCounter.

Delež posameznih različic operacijskega sistema Android v Sloveniji, november 2019 Foto: StatCounter