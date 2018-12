Tudi NASA med tarčami računalniškega napada

Hekerji so lahko pridobili osebne podatke zaposlenih v obdobju med julijem 2006 in oktobrom 2018.

Hekerji so lahko pridobili osebne podatke zaposlenih v obdobju med julijem 2006 in oktobrom 2018. Foto: Reuters

Zaposleni v ameriški vesoljski agencija NASA so ta teden prejeli obvestilo, da so 23. oktobra hekerji vdrli v računalniški sistem agencije.

Kot še poroča tehnološki portal Gizmodo, so zaposlene seznanili, da so hekerji lahko pridobili osebne podatke zaposlenih v obdobju med julijem 2006 in oktobrom 2018, med drugim tudi njihove davčne številke. Opozorili so jih na možnost kraje identitete in na nujnost ustreznih ukrepov.

Čeprav sta minila skoraj dva meseca od dogodka, ki je takoj sprožil preiskavo v sodelovanju z zveznimi preiskovalci, je NASA zelo skopa z dodatnimi informacijami. Kaže, da še vedno ne vedo natančno, komu so ali bi zares lahko ukradli podatke in kdo bi bil lahko napadalec, vendar pa so zagotovili, da bodo vse morebitno prizadete uporabnike obvestili, ko bo preiskava dala konkretnejše rezultate.

Vsekakor pa verjamejo, da zaradi tega napada ni ogrožena niti ena od misij agencije.