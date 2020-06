Tudi iz Švice ali prek nje ne bomo več leteli poceni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobno, kot so se pred nekaj dnevni odločili v Avstriji, je tudi Švica sprejela nov okoljski davek na letalske vozovnice, ki ga bodo najbolj začutili potniki, vajeni najcenejših letalskih vozovnic.

O podobnem predlogu so v švicarskem parlamentu glasovali že konec leta 2018, a so ga takrat zavrnili.

Lani, deloma tudi zaradi okrepljene dejavnosti okoljevarstvenikov po vsem svetu, pa se je vzdušje do tega predloga začelo spreminjati, kar se je še najočitneje pokazalo pri tokratnem glasovanju: za je glasovalo 135 od 195 poslancev.

Ko dajatev večkratno presega ceno same vozovnice

V skladu s tem predlogom bo za vsako posamezno letalsko vozovnico letalski prevoznik moral plačati dodatnih 30 do 120 švicarskih frankov (od 28 do 112 evrov), odvisno od dolžine poleta in razreda prevoza.

To bo seveda največ glavobola povzročilo nizkocenovnim letalskim družbam, kjer bo ta dajatev v nekaterih primerih celo večkrat dražja kot dozdajšnje vozovnice. Tudi sicer je pričakovati, da bodo breme te dajatve vsi, in ne samo nizkocenovni prevozniki, v celoti prelevili na potnike.

Skoraj polovica tako pobrane dajatve se bo stekla v podnebne sklade za pobude, ki bodo prispevale manjšanju izpustov, a so nekatere podrobnosti še nedorečene ali celo kontroverzne.

Delne rešitve niso prave rešitve

Švicarski letalski prevoznik Helvetic Airways sicer, kot so pojasnili švicarskim medijem, v osnovi ne nasprotuje takšnim okoljskim dajatvam, toda rešitve ne vidijo v tem, da bi takšne ukrepe uvajale le posamezne države, ker to močno posega v konkurenčnost na trgu.

Švicarski regijski prevoznik Helvetic Airways v osnovi ne nasprotuje novi okoljski dajatvi, toda ... Foto: Reuters Prepričani so, da bodo takšni ukrepi učinkoviti le na svetovni ali vsaj na evropski ravni, a ob tem vendarle dodajajo, da je zaradi prekinitev letalskega prometa ob epidemiji koronavirusa in posledičnih likvidnostnih težav letalskih prevoznikov zdaj najslabše možno obdobje za uvedbo takšnih dajatev.

Swiss: Prizadeli nas bodo dvojno!

Tudi pri največjem švicarskem prevozniku Swiss, ki je del skupine Lufthansa, bi raje videli, da so takšne okoljske dajatve na globalni ravni, in ne na ravni posameznih držav.

Swiss: Nova dajatev nas prizadene dvojno! Foto: Reuters Prepričani so, da jih tako zasnovani okoljski davek udari dvojno: ker je dajatev odvisna od dolžine poleta, bo marsikomu ugodnejše, da na drugo celino ne leti direktno iz Züricha, temveč da poleti na bližnje vozlišče, npr. Frankfurt, in od tam odleti z drugim prevoznikom, in ne s švicarskim.

Naj plačajo potniki, ne letalske družbe!

Pri Swissu opozarjajo tudi, da kot prevoznik z velikim številom medcelinskih poletov iz Züricha in Ženeve niso v enakopravnem položaju s tujimi prevozniki, ki imajo bistveno manj takih odhodov in bodo v konkurenčnem in cenovnem boju lažje prevzeli novo dajatev nase in tako ustvarili prednost pred švicarskim prevoznikom.

Rešitev za to težavo vidijo v tem, da bi bili zavezanci za to okoljsko dajatev potniki, in ne letalske družbe, saj potem tuje letalske družbe ne bodo mogle z manevrom ustvarjati (nepoštene) prednosti pred švicarskimi prevozniki.

"Kaj pa je to za Švicarje …"

Z züriškega letališča, ki odlično živi ravno od transfernih potnikov, se niso odzvali na to dajatev, ki občutno zmanjša njihovo konkurenčnost v primerjavi z drugimi evropskimi vozlišči, kot so Frankfurt, Amsterdam, Pariz, London in drugi.

Obenem pa pri družbi Helvetic Airways dvomijo, da bi to lahko vplivalo na potnike iz Švice: "Dajatev v višini med 30 in 120 švicarskimi franki je odločno prenizka, da bi odvrnili švicarsko prebivalstvo od letalskega prevoza, celo na kratkih razdaljah," so med drugim povedali švicarskim medijem.