Tudi FBI svari: vohuni lahko izkoristijo pametne televizorje

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je izdal opozorilo, da so pametni televizorji z internetno povezavo in zlasti tisti s funkcijami prepoznave obrazov lahko ranljivi pred kibernetskimi vdori.

Zlonamerni kibernetski nepridipravi lahko tudi prevzamejo nadzor nad nezavarovanimi pametnimi televizorji in potencialno ustvarijo veliko škodo nič hudega slutečim uporabnikom, so med drugim zapisali ameriški preiskovalci v sporočilu, ki ga je objavil njihov urad v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon.

Kamera za udobje lahko postane mesto vdora

Pametni televizorji imajo med drugim tudi mikrofone in integrirane senzorje, ki jih uporabljajo med izvajanjem pretočnih internetnih storitev, a so v primeru zlorabe ravno ti vstopne točke za nepridiprave.

Nekateri novejši pametni televizorji imajo tudi kamere, ki predvsem omogočajo razpoznavo obraza gledalca pred njim in temu primerno prilagaja predloge vsebin.

Najresneje postane, ko nepridipravi zasledujejo ves čas

Manj škodljive zlorabe, ki se ob lahko zgodijo ob nepooblaščenem dostopu in prevzemu nadzora, so oddaljeno spreminjanje izbranega programa ali glasnosti ter ukinjanje starševske zaščite, ki varujejo mladoletnike pred njim neprimernim vsebinam.

Še huje pa je, če nepridiprav na daljavo vklopi kamero ali mikrofon televizorja in s tem prikrito zasleduje svojo žrtev.

Majhni koraki za velike učinke

FBI svetuje, naj se uporabniki poučijo o temeljnih varnostnih nastavitvah naprav, ki jih uporabljajo, spremenijo privzeta omrežna gesla na svojih napravah in se naučijo, kako vklapljati, nadzirati delovanje in izklapljati mikrofone in kamere na svojih napravah.

Če pametni televizor ne omogoča izklapljanja kamere, jo je mogoče onemogočiti na najbolj preprosti način – z zakritjem njenega objektiva, še svetujejo.

Mnogi bi imeli pametne naprave, a vsi ne razmišljajo o njihovi varnosti

Eden od najbolj učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganja je sprotno posodabljanje programske opreme, poudarjajo tudi strokovnjaki računalniške zaščite. Obenem svarijo, da je celotno omrežje, tako doma kot na delovnem mestu, toliko močno kot njegov najšibkejši del.

"Vedno več posameznikov in podjetij kupuje povezane in interaktivne pametne naprave, a hkrati se vsem ne zdi vredno poskrbeti za njihovo ustrezno zaščito," opozarja varnostni raziskovalec družbe za računalniško varnost Kaspersky.