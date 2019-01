Tudi do kanabisa (kjer ni prepovedan) prek spleta in mobilne aplikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V enem letu, odkar je Kalifornija dovolila rekreativno uporabo kanabisa, je nastalo ogromno ponudnikov dostave te substance na dom – tudi takšnih, ki poslujejo izključno prek spleta in mobilne aplikacije.

Kalifornijsko ljudstvo se je s prepričljivo večino odločilo na glasovanju leta 2016 in januarja 2018 je zakon začel veljati po vsej zvezni državi: kanabis je legaliziran za rekreativno uporabo.

Ni bilo treba dolgo čakati, da se je ta zakonska sprostitev izkazala za ugodno tudi pri poslovanju raznih dostavljavcev, tako tistih, ki so že prej ponujali dostavo medicinske marihuane, kot tistih, ki so nastali v zadnjem letu.

Kalifornija je le ena od desetih

Eaze je eden od ponudnikov, ki prek spleta že od leta 2014 ponuja dostavo medicinske marihuane, a morajo naročniki pred nakupom dostaviti zdravstveno potrdilo o upravičenosti uporabe. Odkar je marihuana za rekreativno uporabo prosto dostopna, se je število novih kupcev precej povečalo – pravijo, da za več kot 80 odstotkov. Med novimi kupci opazno prevladujejo ženske.

Uporaba marihuane v rekreativne namene je zdaj dovoljena v desetih ameriških zveznih državah, uporaba v medicinske namene pa je dovoljena v 33 od 50 ameriških zveznih držav, je poročal BBC. Kanada se je pred kratkim pridružila tistim, ki ne bodo preganjali rekreativnih uživalcev marihuane.

Minusi in plusi

Toda zdravniki, tudi tam, kjer je rekreativna uporaba marihuane dovoljena, opozarjajo na možno ustvarjanje odvisnosti ter neželene psihične učinke, zlasti pri mladini, še opozarja omenjena britanska medijska hiša.

Po drugi strani pa so "rekreativci" prepričani, da jim kanabis pomaga uravnavati stres in zmanjšati porabo alkohola, ki je po njihovem mnenju nevarnejši od kanabisa. Prav tako so prepričani, da je kanabis veliko manj škodljiv kot čezmerna uporaba protibolečinskih zdravil na recept. Odvisnost od teh je namreč velika težava v ZDA.

Skrbijo za spoštovanje zakonsko omejenih količin

Eaze je danes že platforma, ki združuje več kot deset prodajalcev. Ponujajo okoli 60 različnih izdelkov iz marihuane, med drugim razpršilce, obrazne kreme, čokoladice in gumijaste bombone, ki so vsi preizkušeni in uradno potrjeni. Še vedno pa ostaja kajenje najbolj priljubljena oblika uporabe marihuane.

Prodaja poteka kot v katerikoli spletni trgovini, le da sistem še dodatno skrbi, da kupec ne bi presegel dovoljenih dnevnih količin in da je star 21 let ali več.

Visoki davki preusmerjajo kupce na črni trg

Zakoniti prodajalci se ob tem pritožujejo nad zelo visokimi davki, ki jih morajo pobirati pri prodaji izdelkov iz marihuane. Odvisno od posameznih jurisdikcij znaša ta davek od 20 do 40 odstotkov.

Ob takšni davčni obremenitvi se črnemu trgu ni treba bati, da bi mu zmanjkalo naročil. Približno petina nakupov izdelkov iz marihuane se kljub legalizaciji še vedno sklene pri nezakonitih prodajalcih.

V Kaliforniji so sicer pričakovali, da bo letni davčni izkupiček od prodaje marihuane in izdelkov iz nje dosegel milijardo ameriških dolarjev (890 milijonov evrov), a so v prvih treh mesecih lani tako zbrali samo 34 milijonov dolarjev (30 milijonov evrov).

Ko kartica nepričakovano odpove

Kot v vseh spletnih in mobilnih trgovinah so tudi v takšnih e- in m-trgovinah plačilne kartice tako rekoč edini način plačevanja, za kar prodajalci potrebujejo sodelovanje s kakšno izmed bank.

Ker pa uporaba kanabisa ni dovoljena na ravni celotne države, mnogo bank odpove sodelovanje s prodajalcem, ko ugotovijo, kaj prodaja. Takrat jim ne preostane nič drugega kot menjava banke, a če bo tudi (vsaka) naslednja odpovedala, jim bo, kot pravijo, kmalu zmanjkalo bank.