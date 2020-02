V San Franciscu, kjer so jih uradno predstavili, so visoki predstavniki Samsunga poudarili tudi prenovljeno arhitekturo kamer, za katero so prepričani, da odlično izkorišča umetno inteligenco in nov Samsungov slikovni senzor, za katerega pravijo, da je največji svoje vrste do zdaj. V modelih 20 in 20+ ima namreč 64 milijonov pik, v modelu Ultra pa kar 108 milijonov pik.

Izpostavili so tudi povečavo, ki s kombinacijo hibridne optične povečave in povečave s super ločljivostjo, ki vključuje tudi povečavo z umetno inteligenco, dosega do 30-kratno povečavo, z dodatnimi algoritmi umetne inteligence pa tudi do stokrat (kar bomo seveda z zanimanjem preverili).

Vsi trije pametni telefoni serije Samsung Galaxy S20 imajo tudi izvedbe, ki delujejo v mobilnih omrežjih pete generacije (5G). Foto: Reuters

Nevidni pomočniki umetne inteligence

Umetna inteligenca deluje tudi pri izbiri najboljšega posnetka, saj ob zajemu naredi več posnetkov, tako pri fotografiranju kot tudi pri videoposnetkih, in potem predlaga najboljšega.

Že od prej smo vedeli, da nove "dvajsetke" omogočajo snemanje videoposnetkov v ločljivosti 8K, kakovosti posnetkov bodo prispevale nove funkcije za zmanjševanje tresenja.

Samsungova družina pametnih telefonov Galaxy S20 šteje tri člane: S20, S20+ in S20 Ultra. Foto: Samsung

Na predstavitvi je Samsung poudaril še druge presežnike, s katerimi utemeljuje, da pametni telefoni serije Galaxy S20 zagotavljajo največ uživanja (in varnosti) pri vseh opravilih, ki jih na svojih opravilih radi počnemo.

Poskrbeli so tudi za hitro polnjenje (25 vatov pri dvajsetki in dvajsetki s plusom in 45 vatov pri ultri) in prenovljeni uporabniški vmesnik One UI 2.

Predprodaja že poteka, prodaja pa 13. marca

Prodaja novih Samsungovih pametnih telefonov serije Galaxy S20 se bo začela 13. marca, predprodaja pa že poteka na Samsungovih spletnih straneh. Izpostavilo se je, da so cene, ki so že pred dogodkom prišle v javnost, pravilne, le da smo se zmotili, ko smo pričakovali, da bodo v Sloveniji obveljale tiste za deset evrov nižje.

Najzmogljivejši v družini, to je Samsung Galaxy S20 Ultra, bo na voljo v kozmično sivi in kozmično črni barvi, preostala dva pa v kozmično sivi, nebeško modri in nebeško roza.

Cel dan glasbe, tudi z "jabolkov"

Ob bok serije Galaxy S20 so luč dneva uradno zagledale tudi Samsungove slušale Galaxy Buds+, ki zdaj delujejo tudi v povezavi z napravami, na katerih je nameščen Applov operacijski sistem iOS.

Glavni adut novih "budsov" je, kot pravijo, zelo dolga vzdržljivost do kar 11 ur z enim polnjenjem ali kar do dvakrat toliko skupaj z energijo, spravljeno v škatlici teh slušalk, a tudi tehnologije in lastnosti za zagotavljanje vrhunskega zvoka.

Nove Saamsungove slušalke so zdaj združljive tudi z napravi z operacijskim sistemom iOS. Foto: Samsung

Damski pregibni pametni telefon sprva samo za izbrane trge

Po pričakovanjih so predstavili tudi nov Samsungov pregibni telefon Samsung Galaxy Z Flip, ki ga pri Samsungu hvalijo tudi zaradi prvega pregibnega steklenega zaslona in 17-centimetrskega zaslona.

Samsung Galaxy Z Flip je prvi pametni telefon s pregibnim steklenim zaslonom. Foto: Reuters

Njegove oblikovne in funkcijske dobrote pa bodo slovenskim uporabnikom za zdaj še ostale nedostopne. Prodaja se sicer začne že 28. februarja, a le v 12 državah, med katerimi so ZDA in Južna Koreja, ne pa tudi Slovenija. Samsung nas je sicer razvadil, da vse njegove novosti pridejo v prvem valu tudi v Slovenijo, in zato tega odmika ne bi bili ravno veseli.