Trg pametnih telefonov bo za nekaj časa pokleknil, pretočne vsebine pa so že poletele v nebo

Čeprav so tudi na področju informacijske in komunikacijske tehnologije nastale velike izgube zaradi pandemije bolezni covid-19, bodo nekateri deli panoge v obdobju po pandemiji dobili še večjo priložnost. Komu se obetajo izgube, kdo pa je že ali še bo pristal na zeleni veji?

Ni panoge, ki je pandemija koronavirusa in s tem povezana ustavitev gospodarstva ne bi prizadeli. Gotovo niso vse ostale brez vsega kot turizem, a tudi najodpornejše in najhitreje razvijajoče se, kot so informacijska in komunikacijska tehnologija in storitve, niso ostale nedotaknjene.

Vse je enkrat prvič

Analitsko in svetovalno podjetje Deloitte je zaradi pandemije prilagodilo svoje globalne napovedi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij za leto 2020.

V naslednjem videoposnetku si podrobneje oglejte, kako so spremenili letošnje napovedi za pet glavnih področij tehnologije, medijev in telekomunikacij.

"Do zdaj se še ni zgodilo, da bi morali sredi leta spremeniti svoje napovedi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij – ampak vse je enkrat prvič," je objavo glede spremenjenih napovedi pospremil direktor v Deloitteovem slovenskem oddelku poslovnega svetovanja Mitja Pirc.

Izgube marsikje le ne bodo večne

Spodbudno je, da imajo tudi tista področja, ki se padcem in izgubam v bližnji prihodnosti le ne bodo mogla izogniti, v daljši perspektive pozitivne obete.

Primer je zagotovo prodaja pametnih telefonov, ki že dolgo časa ni poznala druge barve kot zelene, a se bo morala letos (in verjetno samo letos) sprijazniti z desetodstotnim zmanjšanjem na letni ravni.