To so aplikacije, ki jih morate obvezno namestiti na svoj telefon

Moč pametnim telefonom dajejo aplikacije, ki nam ponujajo okno v svet informacij, omogočajo, da smo v središču dogajanja, pa tudi, da ni trenutka v prostoru ali času, ko ne bi bili povezani. Pametni telefoni Huawei slovijo po vrhunski kakovosti izdelave in neprekosljivih fotografskih zmogljivostih, kar dokazujejo številne prejete nagrade, prav tako odlični pa so tudi njihovi tablični računalniki. Tako prvi, kot drugi imajo nameščeno trgovino AppGallery , Huaweievo platformo za distribucijo aplikacij. V njej je ogromno aplikacij, ki vam olajšajo življenje in pomagajo obvladati raznolike naloge, s katerimi se spoprijemate. Za vas pa smo poiskali top 5 - takšnih, brez katerih preprosto ne gre!

1. Mobilna banka

Z mobilno banko lahko položnico enostavno slikate in plačate z enim klikom. Prav tako pa lahko opravite številne druge storitve, med drugim spremljate stanje na računu, dvignete limit na plačilni kartici in celo sklenete hitri kredit. V bančnih aplikacijah najdete tudi informacije o bližnjih bančnih poslovalnicah in vse nujne kontaktne podatke vaše banke, če bi jih kdaj potrebovali. Na tem mestu velja dodati, da imajo mobilne banke skrbno zasnovane varnostne mehanizme in načine za zaščito vaših podatkov. V trgovini AppGalleryju boste aplikacije svojih bank našli komitenti NLB, NKBM, Delavske hranilnice, Sberbanke, Sparkasse in Intese Sanpaolo. Dodatno pa sta vam na voljo tudi mobilni denarnici mBills in VALÚ.

2. Mobilna pisarna

Priljubljena Microsoftova aplikacija vam omogoča enostavno upravljanje z besedili, preglednicami in predstavitvami, poleg tega pa je na voljo tudi vrsta dodatnih funkcij, ki odlikujejo v svetu najbolj priljubljeno zbirko pisarniških orodij. Med drugim lahko dokument fotografirate, saj zna s fotografije "izluščiti" in pretvoriti v primerno obliko besedila in preglednice, omogoča pa tudi urejanje dokumentov v zapisu PDF, njihovo podpisovanje in pretvarjanje v druge formate.

3. Aplikacije za dostavo hrane

Hrano lahko naročimo, da nam jo pripeljejo, pri čemer je v Huaweievi trgovini AppGallery na voljo aplikacija slovenskega podjetja eHrana z bogatim jedilnikom jedi iz različnih restavracij. Naj nam zadiši kitajska, indijska ali katera druga nacionalna kulinarika, ali pa preprosta pica ali hamburger iz bližnje verige hitre prehrane, kar najbolj vzburi oči in brbončice, lahko s preprostim dotikom naročimo na zaslonu pametnega telefona. Še najtežje od vsega pa je čakanje na prijaznega dostavljavca, ki naročeno prinese do vrat doma.

4. Aplikacije, s katerimi ostanete povezani

Že dolgo ni bilo tako pomembno, da smo pravočasno in predvsem pravilno obveščeni. Mediji pri tem igrajo odločilno vlogo, saj si nihče ne želi površnih, kaj šele lažnih novic, ki povzročajo le nervozo in slabo voljo! Na pametnih telefonih Huaweia je na voljo odličen mobilni brskalnik, ki verjetno bolj kot drugi spoštuje pomen vaših osebnih podatkov in varuje zasebnost ter prek katerega lahko hitro in preprosto skočimo na slovenske novičarske spletne portale. Da je branje udobno ne glede na svetlobne razmere, mimogrede poskrbijo vrhunski in veliki zasloni, s katerimi so opremljeni pametni telefoni te znamke. Brskalnik pa ni edini način, kako priti do informacij. Na voljo so samostojne aplikacije vodilnih slovenskih medijev, tudi siol.net. Nobene skrbi ni, da bi spregledali pomembno informacijo od doma ali iz tujine. Včasih bo teh še preveč in si bomo želeli, da bi se lahko za hip izklopili iz hitrega tempa sodobnega življenja.

Poleg spletnih portalov so odličen vir informacij, ki so na srečo tudi zabavne, raznovrstne televizijske in radijske vsebine. Ne skrbite, področje je ravno tako odlično pokrito. Ljubitelji žametnih glasov radijskih napovedovalcev in napovedovalk bodo navdušeni nad aplikacijo SI radio – Slovenski spletni radio, medtem ko bodo naročniki televizijskih storitev slovenskih operaterjev cenili aplikacije NEO Pametno življenje, EON TV in T2 tv2go, saj omogočajo spremljanje priljubljenih serij, filmov in oddaj na pametnem telefonu Huawei. Ne glede na to, kje smo, in neodvisno od ure v dnevu, bodo vsebine oddaljene en sam dotik. Seveda to velja tudi v primeru aplikacije voyo.si naše največje komercialne televizije z njenim obširnim seznamom priljubljenih in predvsem raznovrstnih vsebin.

5. Ne pozabite na glasbo

Brez glasbe bi bilo življenje pusto. V današnjem času pa se v takšni situaciji sploh ne bi smeli znajti. Različne storitve pretočne glasbe vam namreč omogočajo dostop do seznama premnogih skladb, ki jih lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. Vse, kar potrebujete, je pametni telefon Huawei. Nas je najbolj navdušila glasbena aplikacija Deezer, saj nudi tudi podroben seznam skladb izvajalcev iz našega prostora, prav tako pa omogoča prenos izbranih na pomnilnik naprave, da uživanje v glasbi ne bo pogojeno z mobilnim dostopom do interneta.

Družbeni omrežji TikTok in Snapchat so najprej posvojili predvsem mlajši uporabniki, s svojo zabavno zasnovo pa sta danes dosegli tudi že nekoliko starejšo populacijo. TikTok je svet osvojil z obiljem zabavnih in predvsem kratkih videoposnetkov, ki jih uporabniki snemajo in objavljajo na svojih profilih, nas pa je aplikacija prepričala s svojo preprostostjo in številnimi možnostmi snemanja zabavnih vsebin.

Snapchat je po drugi strani priljubljen zaradi možnosti pošiljanja kratkih fotografij in videoposnetkov oziroma t. i. storyjev, ki po 24 urah izginejo. O priljubljenosti njegovega formata ne nazadnje priča tudi dejstvo, da ga je kasneje vpeljal v svojo platformo tudi Instagram.

Huawei je pred kratkim predstavil tudi novo orodje za iskanje aplikacij po svojih telefonih - Petal Search – Find Apps, ki je nastalo v partnerstvu z vodilnimi globalnimi in evropskimi spletnimi iskalniki, uporabnikom pa ponuja preprost način iskanja med milijoni aplikacij, ki jih potrebujejo, neposredno na domačem zaslonu svoje naprave. Karkoli bomo želeli narediti na telefonu Huawei, vedno nam bo tudi ponudil pomoč ter z aplikacijami v trgovini AppGallery omogočil, da bomo pravočasno informirani in povezani z okoljem. A le toliko, kot bomo želeli in dovolili, saj sta varnost in zasebnost visoko na Huaweievem prioritetnem seznamu.

