"To sem jaz. Skrivnostni človek, čigar razkritje svet čaka že deset let."

Bilal Khalid, ki zagotavlja, da je ustvaril bitcoin, je v svojem zapisu med drugim pojasnil, da si je dal ime spremeniti v James Caan. Tako je ime tudi slavnemu hollywoodskemu igralcu, a Khalid pravi, da njegov navdih ni bil on, temveč istoimenski britanski serijski podjetnik in televizijec.

Bilal Khalid, ki zagotavlja, da je ustvaril bitcoin, je v svojem zapisu med drugim pojasnil, da si je dal ime spremeniti v James Caan. Tako je ime tudi slavnemu hollywoodskemu igralcu, a Khalid pravi, da njegov navdih ni bil on, temveč istoimenski britanski serijski podjetnik in televizijec. Foto: Pixabay / Matic Tomšič

Kaj vemo o Satoshiju Nakamotu?



Nekdo z vzdevkom Satoshi Nakamoto je 31. oktobra 2008 na splet poslal dokument, v katerem je opisal delovanje kriptovalute bitcoin, omrežje za pridobivanje bitcoinov pa je zagnal, je zagnala oziroma so zagnali 3. januarja 2009.



Ali je Satoshi Nakamoto moški ali ženska, morda celo skupina ljudi, ni znano, a glede na vsebino objav na spletu, ki so podpisane s tem imenom, velja splošen konsenz, da je (bil) moški. Foto: Pixabay

Skrivnostnež z japonsko zvenečim imenom je 18. avgusta 2008 postavil tudi spletno stran bitcoin.org in skupaj z nekaterimi drugimi programerji, ki so prepoznali potencial bitcoina kot anonimnega in zanesljivega plačilnega sistema prihodnosti, kriptovaluto razvijal do leta 2010, ko je poniknil neznano kam.



Satoshi Nakamoto v kriptosvetu sicer velja za genija, saj je izvirna programska koda za bitcoin napisana tako dobro, da omrežje kriptovalute že več kot deset let deluje izjemno zanesljivo.

Posamezniki, ki jih najpogosteje omenjajo v povezavi z imenom Satoshi Nakamoto:

Na spletni strani satoshinrh.com sta se v nedeljo in ponedeljek pojavila prvi in drugi del izpovedi nekoga, ki trdi, da je Satoshi Nakamoto in da je s svetom končno pripravljen deliti svojo pravo identiteto. Razkritje je promovirala ameriška družba za odnose z javnostjo Ivy McLemore in partnerji, ki domnevno sodeluje z velikimi svetovnimi podjetji, kot je finančni gigant AIG, zaradi česar bi marsikdo lahko pomislil, da gre za pravo stvar.

To naj bi bilo obličje pravega Satoshija Nakamota. Na spletu so se že pojavili dvomi, ali gre sploh za resnično osebo in ne za obraz, ki je bil ustvarjen v programu za obdelavo grafike ali pa z eno od tonamenskih aplikacij, ki temeljijo na umetni inteligenci. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Namesto tega se je nad objavo zgrnil val skepticizma. Novi samooklicani Satoshi Nakamoto, ki se je razkril kot 40-letni Bilal Khalid, Pakistanec, ki živi v Veliki Britaniji, si je v svojih zapisih namreč privoščil nekaj kritičnih nedoslednosti in protislovij, zaradi katerih ga tako rekoč nihče ne jemlje resno.

Hey @ivymclemore, just so you're aware, Bilal Khalid is not Satoshi Nakamoto. Have fun promoting his "reveal" whilst your name gets dragged through the mud! — Riccardo Spagni (@fluffypony) August 18, 2019

Khalid je med drugim:

- V dveh odstavkih opisal in nato spremenil zgodbo o tem, zakaj se je odločil za priimek Nakamoto, pozneje pa še navedel dva različna glavna razloga za svoje izginotje,

- izkazal zelo osnovno poznavanje tehnologije in žargona (namesto besede cypherpunks, ki označuje skupino podpornikov kriptografije, je večkrat zapisal cyberpunks, na primer),

- uporabil slog pisanja, ki spominja na prosti spis, ne pa na zelo tehničen in formalen slog v Nakamotovem opisu bitcoina,

- kot navdih za svoje delo omenjal astrologijo, numerologijo in religijo, ki se jih Satoshi Nakamoto v času, ko je še komuniciral s svetom, ni dotaknil nikoli,

Bilal Khalid se je v zapisu ogromno skliceval na programerja Hala Finneya, ki je bil znan po tem, da mu je Satoshi Nakamoto nakazal prve bitcoine. Finney resničnosti navedb Khalida sicer ne more komentirati, ker je leta 2014 umrl. Foto: Wikimedia Commons

- razkril, da se kriptovaluta bitcoin v resnici imenuje po banki, čeprav je Satoshi Nakamoto bitcoin razvil kot protiutež sodobnemu bančništvu,

- napovedal razodetje svojega načrta za prihodnost bitcoina, s katerim bo po mnenju številnih najverjetneje poskusil nekaj prodati oziroma bo to storilo podjetje Ivy McLemore in partnerji. To bomo izvedeli, ko bo objavljen tretji del "razkritja",

- v besedilu naredil precej napak, ki se bi jim bilo preprosto izogniti (napačno zapisane okrajšave, na primer).

Bi resnični Satoshi Nakamoto res naredil tako hudo napako?

A največji razlog, zakaj vplivni posamezniki iz sveta kriptovalut, kot sta ustanovitelj litecoina Charlie Lee in slovenski bitcoin pionir Jure Pirc, ne verjamejo Khalidu, je način, na katerega naj bi izgubil dostop do okrog 980 tisoč bitcoinov, ki so še vedno v lasti Satoshija Nakamota.

V skupnosti poznavalcev kriptovalut velja, da lahko Satoshi Nakamoto svojo pravo identiteto potrdi na preprost način, in sicer tako, da premakne enega od svojih bitcoinov. Za to mora imeti zgolj zasebni ključ za dostop do svoje denarnice z bitcoini, ki pa ga Bilal Khalid nima.

Bitcoini, ki jih ima pravi Satoshi Nakamoto, so ob današnji ceni kriptovalute vredni skoraj devet milijard evrov. Foto: Thinkstock

Samooklicani Satoshi Nakamoto namreč trdi, da je ključ izgubil, ko je prenosni računalnik s trdim diskom, na katerem je bil ključ, poslal na popravilo, vrnili pa so mu ga z novim trdim diskom.

Z drugega računalnika naj bi varnostno kopijo ključa izbrisal, kar je sicer v popolnem nasprotju s tem, na kar je leta 2010 opozoril resnični Satoshi Nakamoto.

Craig Wright je 2. maja 2016 na svoji spletni strani objavil zapis, v katerem je trdil, da je on Satoshi Nakamoto, skrivnostni in zelo iskani programer, ki je ob koncu leta 2008 ustvaril kriptovaluto bitcoin. Pojasnil je, da lahko to dokaže na več načinov. Wrightov zapis je povzelo več svetovno znanih medijev, a ko je prišel čas za dokazovanje, da je res Satoshi Nakamoto, odgovorov ni bilo. Wright je sicer navedel nekaj načinov, kako to lahko dokaže, a tega ni nikoli storil. Precej strokovnjakov za kriptovalute je obenem opozorilo, da njegovi "dokazi" v resnici niso dokazi in da bi lahko identiteto Nakamota, če je to res on, razkril precej preprosteje. Zapis je Wright s svoje spletne strani zato kar hitro izbrisal, a je še vedno dostopen prek internetnega arhiva. Foto: Twitter

Spomnimo: transakcije niti enega od 980 tisoč Satoshijevih bitcoinov ni izvedel (oziroma pokazal katerega od njegovih zasebnih ključev) niti avstralski programer Craig Wright, ki že nekaj let trdi, da je prav on v resnici Satoshi Nakamoto.

Preberite tudi: