To poletje si vzemite več časa zase in prisluhnite svojemu telesu

Lansko leto je bilo nenavadno. Dolgo časa nismo mogli vaditi v telovadnici, nekateri tudi na prostem ne, zato je marsikomu bolj kot ne preostala le vadba za domačimi štirimi stenami. Trenutno so se sicer razmere umirile in možnosti za rekreativne dejavnosti je veliko več. Vendar pa je pri nenadni vrnitvi v aktivno preživljanje prostega časa zelo pametno konstantno spremljati svoje telesne znake, zlasti če nekoliko bolj vsakdanjo vadbo spremenite v intenzivnejšo. Pri tem bo lahko v veliko pomoč pametna ura serije Huawei Watch 3, saj se izkaže kot varuh zdravja in kot osebni trener, ki neposredno in natančno med vadbo spremlja vsak vaš gib. Poleg tega bo beležila srčni utrip, nasičenost kisika v krvi in ocenila kakovost spanja ter v nujnih primerih celo opozorila, da je čas za obisk zdravnika.

Raziščite sebe

Raven spremljanja zdravja, ki je bila še nedavno rezervirana za vrhunske športnike, je po zaslugi razvoja tehnologij na voljo vsem. Nosljive naprave namreč nudijo široko paleto funkcij za spremljanje znakov, ki omogočajo boljše razumevanje telesa. Serija pametnih ur Huawei Watch 3 zato nudi izjemno število orodij za spremljanje, ki podatke beležijo neprestano, podnevi in ponoči.

Če se torej sprašujete, kako načrtovati popoln trening, vam lahko pomagajo Huaweieve nove pametne ure. S tipalom pospeška in žiroskopom natančno spremljajo gibanje, medtem ko je funkcija stalnega spremljanja srčnega utripa zasnovana za merjenje med počitkom in med dejavnostmi. Napredna tehnologija omogoča celo spremljanje nasičenosti kisika v krvi (SpO2), kar je še posebej koristno v ekstremnih pogojih visokogorij.

Pomemben vidik zdravega življenjskega sloga je spanje. Huawei je za svoje nosljive naprave razvil algoritem TruSleep 2, ki prek spremljanja srčnega utripa, ritma dihanja in premikanja med spanjem, natančno določi faze spanca in oceni kakovost te pomembne fiziološke funkcije.

Pomočnik med vadbo

Pametne ure Huawei svoje zmogljivosti najbolj pokažejo med spremljanjem vadb in športov. Odlikuje jih natančno spremljanje in pregleden prikaz zabeleženih podatkov na uri ali v mobilni aplikaciji, zaradi česar mnenje osebnega trenerja ni več nujno.

Z več kot 100 športnimi načini, vključno z 19 profesionalnimi vadbami – z 12 na prostem in sedmimi v prostorih, so ure serije Huawei Watch 3 zasnovane, da zadovoljijo rekreativce in vrhunske športnike. Ni pomembno, kateri šport nam je pri srcu, ura bo poskrbela za vse in bo med vadbo postala pomočnik in prijatelj, ki nas spodbuja, da smo boljši.

Napredna tipala in satelitska navigacija medtem omogočajo stalno spremljanje porabe kalorij, intenzivnosti vadbe, hitrosti in razdalje. Podatke pa lahko po koncu vadbe z enim samim dotikom delimo z bližnjimi prek družbenih omrežij.

Varuh zdravja

Šport in rekreacija vključuje fizični napor, zato moramo poznati meje vzdržljivost svojega telesa, da jih ne presežemo. Takrat se namreč izredno rade pripetijo poškodbe. Pametne ure Huawei Watch 3 spremljajo temperaturo kože in nasičenost kisika v krvi ter lahko opozorijo, kadar ta pomembni vitalni podatek pade pod še varno mejo. Temperaturo kože ura meri ves čas, tudi ko ne vadimo, obvestilo o pregretju pa ura prikaže med mirovanjem oziroma med počitkom.

Poznate raven stresa?

Kot dosedanji modeli pametnih ur Huawei tudi ure Watch 3 ves čas natančno spremljajo raven stresa, pogosto težavo sodobnega človeka. Negotovi časi, ki smo jim izpostavljeni, so stresni in to lahko vodi do izčrpanosti in celo bolezni. Tudi zato ure nudijo funkcijo dihalnih vaj, ki pomagajo, da se sprostimo.

Povedali smo že, da je spanje izrednega pomena. Poleg spremljanja in ocene kakovosti spanja, tehnologija Huawei TruSleep 2 na podlagi analize velikih podatkov prepozna šest tipičnih motenj spanja in ponudi na stotine predlogov in poosebljenih nasvetov za odpravo morebitnih težav.

Z istimi tipali v kombinaciji z novimi algoritmi lahko ure zaznajo srčno aritmijo. V tem primeru se na zaslonu izpiše opozorilo in predlog, da se obrnemo na zdravnika. Ta namreč lahko prepreči razvoj bolezni srca in ožilja, ki so pogoste največja težava sodobne civilizacije.

