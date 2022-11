Televizorji Tesla: odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Televizorji so v svojem ciklu razvoja nedvomno prehodili dolgo pot. Danes je skladno z napredkom tehnologije ponudba toliko večja, hkrati pa je za potrošnika vse težja. Ponudbo televizorjev na slovenskem trgu je pred leti dodatno okrepila znamka Tesla , ki med slovenskimi uporabniki postaja vse bolj priljubljena. Gre za srbsko znamko elektronike, ki je nastala pod okriljem tehnološke multinacionalke Comtrade Group, ime pa je, jasno, dobila po znanstveniku Nikoli Tesli. Ključna odlika televizorjev? Dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

Znamko Tesla je ustanovilo podjetje Comtrade s sedežem v Beogradu, ki je svoje izdelke zelo hitro razširilo po vsem Balkanu in širše. Poleg televizorjev proizvajajo mobilne telefone in najrazličnejše gospodinjske aparate, ki olajšajo vsakdan. Vsi imajo skupno točko – visoko kakovost, ki jo dobite po zelo ugodnih cenah. Nizkocenovni modeli televizorjev se po zmogljivosti ne razlikujejo od modelov svetovno znanih znamk.

Televizorji so dandanes tako rekoč nepogrešljivi del skorajda vsakega gospodinjstva. In če smo nekoč televizijske sprejemnike kupovali "le" zaradi gledanja televizije, danes na to gledamo drugače. Kako tudi ne, ko pa so pametni televizorji z različnimi funkcionalnostmi postali središče zabave, ki ponuja vse bogatejši nabor vsebin. Dostopne so ob povezavi televizije v svetovni splet, dosežemo pa jih z aplikacijami, nameščenimi na napravo. Podobno kot pri pametnih telefonih, le da so zaradi velikosti zaslonov sodobnih televizorjev užitki ob ogledu različnih vsebin na televizorjih še bolj pristni, večji.

Za kupca, ki išče čim večji televizor z ločljivostjo slike 4K za čim nižjo ceno ob dobri kakovosti, so televizorji znamke Tesla odlična izbira. S televizorji Tesla boste deležni odlične kakovosti slike ne glede na velikost zaslona. Pod drobnogled smo vzeli TV-sprejemnike, ki spadajo v Teslin srednji razred oziroma serijo 6, in predstavnike Tesline premijske serije 9. Obe seriji se bosta izkazali ob spremljanju filmov in serij, igranju videoiger, kot popolne naprave pa se bodo izkazale še ob številnih drugih aktivnostih. Televizor je lahko združen s telefonom in računalnikom, rezultat pa je neskončen seznam aplikacij, iger, filmov in predstav na velikem zaslonu. To je televizor Tesla z operacijskim sistemom Android. Gledano v celoti obe seriji televizorjev znamke Tesla pomenita odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Ne glede na to, ali se boste odločili za prvo ali drugo, boste s televizorji znamke Tesla dobili kar največ za odšteti denar.

Serija 9 – moderen videz in slika, ki očara

Televizorji Tesla serije 9 so oblikovani tako, da se prilegajo prostoru. Ultratanek zaslon, minimalističen videz in nizko stojalo prinašajo ščepec prefinjenosti v vsak prostor. Televizor bo v središču pozornosti, kadar je vključen, a obenem nevtralen in skoraj neviden, ko ni v uporabi. Ob zaslonu ima tanjše robove, razporeditev priključkov na zadnji strani televizorja je prijazna do uporabnika. Na voljo je v štirih dolžinah diagonal: 43, 50, 55 in 65 palcev.

Kakovost slike? Televizor se ponaša z zaslonom Direct LED in resolucijo Ultra HD, kar pripomore k še večjemu užitku ob ogledu vsebin. Nova generacija procesorjev omogoča še boljšo uporabniško izkušnjo, hitrejše nameščanje aplikacij in kakovostno sliko brez zatikanja in motenj. Televizor Tesla serije 9 prinaša kristalno čiste in žive barve: inteligentno zmanjšanje šuma MPEG samodejno "čisti" sliko in omogoča najboljši prikaz do zdaj skupaj s HDR10/HLG.

Preprosta in napredna uporabniška izkušnja

Serija 9 je sicer Teslin najnovejši Android TV z najboljšimi zmogljivostmi do zdaj. Serija 9 je prvi Teslin televizor s certificiranim operacijskim sistemom Android TV 10. Android TV je Googlov operacijski sistem za pametne televizorje, omogoča pa vpis v osebni uporabniški račun Google in dostop do prilagojenih vsebin in aplikacij, ki jih sicer uporabljamo na računalniku ali pametnem telefonu, prek televizijskega zaslona.

Kako se bo to izkazalo v praksi? S poenostavljeno in nadgrajeno uporabniško izkušnjo. Vse se začne z začetno Googlovo sinhronizacijo. Sinhronizacija vašega televizorja z že obstoječim Googlovim računom je izjemno preprosta. Tako vam ni treba še enkrat vpisovati vseh gesel za WiFi, YouTube, Netflix ali druge aplikacije.

Televizorji Tesla so popolni za nekoga, ki bo filme in TV-serije z računalnika prenašal na televizijski zaslon. Tesla razreda 9 ima vgrajen Chromecast, Googlovo rešitev, ki omogoča preprost prenos slike in zvoka iz osebnega računalnika s spletnim brskalnikom Chrome na podprt televizijski zaslon. S Chromecastom lahko zdaj gledate svoje najljubše serije, filme in drugo vsebino na največjem zaslonu, zgolj v nekaj potezah jih prestavite s svoje pametne naprave. Na takšen način lahko svoj televizor upravljate iz kateregakoli prostora v svojem domu.

Googlov ekosistem

V sklopu Googlovega ekosistema boste cenili Googlovega pametnega asistenta, ki ni več dostopen zgolj na vašem pametnem telefonu; zdaj lahko postavljate vprašanja o skoraj čemerkoli tudi svojemu največjemu zaslonu v hiši. Pritisnite gumb za mikrofon na daljinskem upravljalniku in z Google Assistantom pridobite informacije o prometu ali vremenu, iščite po spletu ali predvajajte oziroma zaustavite svoje najljubše filme in serije.

Trgovina Google Play vam bo odprla svet neomejene zabave in dostop do več kot pet tisoč aplikacij, narejenih za operacijski sistem Android TV. Poleg prednaloženih Google Play Games, Google Play Movies & TV in Google Assistanta Teslin licenciran Android TV podpira tudi uradno Android TV Netflix, HBO Go in aplikacijo Amazon Prime.

Televizor Tesla serije 9 je združljiv z vsem Googlovim ekosistemom, tudi z aplikacijo Google Home, s katero lahko z enim daljinskim upravljalnikom nadzorujete vse pametne naprave v vašem domu.

Zvok, ki navdušuje

Poleg odlične slike se ta televizor ponaša tudi z odličnim zvokom. Serija 9 je prvi Tesla televizor z vgrajenim "soundbarom" na sprednji strani – za popolnoma novo dimenzijo avdiovizualnega doživetja.

Ali veste, kakšen je občutek, ko ste v samem središču zvoka? Tesla serije 9 vas bo popeljala v središče zvoka in vas navdušila s še bolj poudarjenimi nizkofrekvenčnimi toni s podporo DTS: z učinkom "surround" in vgrajenim "soundbarom" bo zvok postal še čistejši in jasnejši.

Zahvaljujoč preprosti Bluetooth povezljivosti, lahko svoj televizor uporabljate tudi z izklopljenim zaslonom kot zunanji zvočnik. Televizor lahko uporabite kot zunanji zvočnik Bluetooth. Z enako preprostostjo boste lahko uživali tudi v akcijskih filmih in glasni glasbi tudi takrat, ko tega ne boste želeli deliti z drugimi. Preprosto povežite svoje slušalke Bluetooth s Teslo S906, enako velja tudi za druge koristne naprave Blueooth, kot so zvočnik, miška, tipkovnica, igralni plošček …

Številne možnosti zabave in 5G

Poleg gledanja vsebin, poslušanja glasbe, lahko s televizorjem Tesla hitro poskrbite tudi za druge vrste zabave. Tudi za igranje iger. Z vašim Android televizorjem so možnosti za zabavo neskončne. Priklopite svoj igralni plošček, namestite najljubšo igro in uživajte v virtualnih avanturah na največjem zaslonu v svojem domu.

Tesla serije 9 sicer prihaja opremljen s podporo 5 GHz mreže Wifi, s še bolj stabilno povezavo in še hitrejšim internetom za še večje užitke ob pretoku vsebin 4K. Napredni vmesnik vam omogoča tudi lahek dostop do vseh nastavitev televizorja iz katerekoli aplikacije.

Serija 6 – televizor z operacijskim sistemom Android TV pri manjših velikostih zaslonov

Z nekoliko manj funkcijami, z manjšo velikostjo zaslona in ne nazadnje tudi za nižjo ceno kot serija 9 se ponuja Tesla televizor serije 6. Ob tem je treba poudariti, da gre tudi v tem primeru za odličen televizijski sprejemnik, na katerega bo "prilepljena" vsa vaša družina, zahvaljujoč certificiranemu operacijskemu sistemu Android TV 9 ter številnim funkcijam, ki jih ponuja. Vgrajena strojna oprema v seriji 6 ustreza potrebam certificiranega sistema Android TV 9, kar omogoča nemoteno uporabo z odličnimi odzivnimi časi.

Prileganje prostoru in preprostost uporabe

Televizorji Tesla serija 6, ki so na voljo z 32-, 40- in 43-palčnimi zasloni, vsebujejo vse prednosti pametnega televizorja. Ker so skrbno zasnovani in izdelani, se bodo podali v vsak prostor.

Priključki, kanali, meniji, napredne nastavitve – palec gor za preprostost uporabe. Pri televizorjih Tesla so nastavitve enostavne in jih je mogoče zlahka razumeti. Žice in kabli so zgodovina. Televizor lahko povežete z drugimi napravami Bluetooth, kot so zvočniki, slušalke, tipkovnica ali igralna ročka.

Brez kompromisov pri kakovosti slike in živahnosti barv

Televizorji Tesla so znani po kakovostnih LCD-zaslonih, ki omogočajo široke kote gledanja brez črnih in barvnih pik. Karkoli izberete, je skoraj vsako funkcijo na tem televizorju mogoče nadzirati z glasovnimi ukazi. Tudi televizorji Tesla serije 6 ne sklepajo kompromisov pri kakovosti in živahnosti barv. Z zmanjšanjem oblike zapisa MPEG je slika na zaslonu "očiščena", še posebej, če gre za vsebino z ločljivostjo, ki je bila prvotno nižja.

Prav tako je treba pohvaliti zvočno izkušnjo. Z navideznim prostorskim zvokom Dolby boste med vsakim intenzivnim prizorom, dinamično igro ali sproščujočo skladbo uživali.

Neomejeni načini uporabe

Tudi pri televizorjih Tesla serije 6 je dobro pohvaliti zgledno povezavo v Googlov ekosistem. Televizorji vsebujejo licencirane in vgrajene storitve Netflix, Prime Video in YouTube, ki jih v celoti podpira Google. Izbirate lahko tudi med več kot štiri tisoč aplikacijami v trgovini Google Play.

Integrirani adapter Chromecast omogoča, da vsebino iz svojih priljubljenih aplikacij – kot so Netflix, Prime Video, Google Play, Youtube ali Google Fotografije – zlahka prenesete na zaslon svojega televizorja Tesla TV, ne da bi med tem nehali uporabljati pametno napravo. Enako velja za prenašanje slike z računalnika.

Televizor lahko tudi povežete z aplikacijo Google Home, s katero lahko z enim daljinskim upravljalnikom nadzorujete vse pametne naprave v svojem domu.

Dobro je, da boste tudi pri tem televizorju lahko skoraj vse nadzorovali z glasom.

Igranje iger na televizorju

Tudi pri seriji 6 je poskrbljeno za dodatno zabavo. Na televizor znamke Tesla tako lahko namestite igre neposredno in jih igrate z igralno ročko, ne da bi pri tem potrebovali dodatno konzolo.

Zelo koristna je tudi možnost Child protect (Zaščita otrok, op. p.), s katero lahko omejite vsebino, ki je na voljo vašim otrokom.