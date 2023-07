Televizorji LG OLED so že celo desetletje v samem vrhu

Televizorji LG OLED letos praznujejo deset let – velik dosežek, ki je preoblikoval segment vrhunskih televizorjev ter je rezultat dolgoletne vztrajnosti in inovativnosti podjetja LG Electronics.

Foto: LG Life's Good

Prvi televizor OLED na svetu je bil predstavljen leta 2013. Čeprav se je pojavil v času, ko se je TV-tehnologija znašla na prelomnici med uporabniki, ki so se postavili bodisi na stran LCD bodisi plazme, je LG OLED sprožil revolucijo, ki je razrešila vse dileme in za vedno na novo definirala pojem vrhunske kakovosti slike.

Foto: LG Life's Good

Vodilni na trgu premium televizorjev

Ko se je pojavil, je LG OLED TV predstavil povsem novo ero televizorjev in s to drzno potezo je podjetje doseglo, da je LG OLED v le desetih letih postal sinonim za vrhunske televizorje, zahvaljujoč neskončnemu kontrastu, ki omogoča popolno črno barvo in realistične barve, prikazane na ultratankih zaslonih.

Ko se je LG leta 2013 prvič predstavil s 55-palčnim televizorjem Full HD OLED (model 55EA980), se je uspešno uprl vsem tehničnim izzivom, pa tudi velikemu skepticizmu strokovnjakov iz panoge, katerih zanimanje je bilo usmerjeno v druge tehnologije.

Tehnologija OLED omogoča izjemno tanke zaslone in elegantne oblikovalske rešitve, kot sta upogljivi prikazovalnik (LG OLED Flex) in izvlečni televizor (LG SIGNATURE Rollable OLED TV R), kar je podjetju LG omogočilo spremembo in izboljšanje uporabniške izkušnje.

Foto: LG Life's Good

OLED preprosto omogoča več

Enaka vsebina je lahko videti povsem različno, odvisno od tehnologije zaslona, ki jo ima televizor. LG-jevi televizorji OLED imajo milijone samosvetilnih slikovnih točk, ki se vklapljajo in izklapljajo po potrebi za doseganje popolne črne barve in neskončnega kontrasta, kar zagotavlja sliko najboljše kakovosti.

S svojo inovativnostjo še posebej izstopa 97-palčni LG SIGNATURE OLED M (model M3) kot prvi potrošniški TV na svetu z brezžično rešitvijo, ki omogoča prenos videa in zvoka v realnem času do 4K 120 Hz, s čimer je LG še okrepil svoj položaj na trgu v segmentu ultravelikih premium televizorjev.

Različne velikosti, raznovrstno oblikovanje

Televizorji LG OLED so danes na voljo v široki paleti različnih velikosti, od 42 pa vse do 97 palcev, poleg klasičnih pa so tukaj tudi posebne serije Lifestyle, kot so serija Gallery G, nova linija Objet Collection – Posé in ekstravagantni model Flex. Vsem pa so skupni vrhunska kakovost slike s popolno črno barvo, hiter odziv brez zameglitve, prepričljiv prikaz s HDR in tudi zagotovljene jasne vsebine ne glede na kot gledanja.

Televizorji LG OLED so ta hip na prodaj v več kot 130 državah sveta, zaradi česar veljajo za najbolj razširjeno znamko televizorjev na svetu. Po podatkih podjetja za tržne raziskave Omdia je bil LG v prvem četrtletju leta 2023 prepričljivo na vrhu trga televizorjev OLED, s približno 60-odstotnim tržnim deležem glede na skupne dobave. Lani je skupna dobava televizorjev LG OLED (od njihovega prvega lansiranja na trg leta 2013) presegla 15 milijonov enot, s čimer je LG postal prvi proizvajalec televizorjev OLED, ki je dosegel ta visoki mejnik.