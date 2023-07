Televizorji, ki premikajo meje domače zabave

LG Electronics letos praznuje pomemben dosežek. Pred desetimi leti so namreč predstavili prvi televizor OLED, ki je temeljito preoblikoval trg vrhunskih televizorjev. Kljub temu, da je bil predstavljen v obdobju, ko se je televizijska tehnologija znašla na prelomnici, pri čemer so uporabniki izbirali med LCD in plazma televizorji, je LG OLED sprožil pravo revolucijo, ki je končala vse dvome in za vedno redefinirala koncept vrhunske kakovosti slike.

Leta 2013 je LG predstavil televizor Full HD OLED

Televizorji LG OLED so sinonim za vrhunsko kakovost slike, oblikovno eleganco in inovativne funkcionalnosti. Ne glede na to, ali gre za ogled najljubših vsebin, filmski večer ali igranje iger, televizor LG OLED ponuja izjemno doživetje, ki navdušuje z natančnostjo barv, globino kontrasta in živahnostjo podrobnosti.

Prvi model, ki so ga predstavili, je bil 55EA980, in kljub tehničnim izzivom ter skeptičnosti je strokovnjakov s tem izdelkom podjetju uspelo uspešno uveljaviti tehnologijo OLED.

Foto: LG Electronics

"V teh desetih letih, od leta 2013 do leta 2023, je LG vztrajno potrjeval, zakaj si OLED zasluži biti na samem vrhu. Dokaz so številne pohvale, nagrade in certifikati − enajst zaporednih priznanj za inovacije na sejmu CES, nagrade Red Dot in IF Design Award za najboljše oblikovanje in oblikovalski koncept. Ti njihovi televizorji pa so poznani tudi po trajnostnem oblikovanju, s katerim LG dokazuje nenehna prizadevanja za zmanjšanje plastičnega odpada," je sporočil Ivan Godinić, specialist za rjavo tehniko LG na Hrvaškem.

Tanek dizajn, upogljiv prikazovalnik, neskončen kontrast

Tehnologija OLED omogoča izjemno tanke zaslone in inovativne oblikovalske rešitve, kot sta upogljivi prikazovalnik (LG OLED Flex) in izvlečni televizor (LG SIGNATURE Rollable OLED TV R), kar uporabniško izkušnjo dvigne na povsem novo raven.

Foto: LG Electronics

Vsebina na televizorjih se prikaže povsem drugače, odvisno od tehnologije zaslona. Televizorji LG OLED imajo milijone samosvetilnih slikovnih točk, ki se vklapljajo in izklapljajo, za dosego popolne črne barve in neskončnega kontrasta, kar zagotavlja najboljšo kakovost slike. Posebej izstopa 97-palčni LG SIGNATURE OLED M (model M3), ki je prvi potrošniški televizor na svetu z brezžično rešitvijo za prenos videa in zvoka v realnem času do 4K 120 Hz. S tem je LG še okrepil svoj položaj na trgu ultra velikih premium televizorjev.

Z raznolikimi velikostmi in oblikovalskimi serijami kot tudi vrhunsko kakovostjo slike in zmogljivostjo so televizorji LG OLED postali prva izbira mnogih potrošnikov po vsem svetu. Visok tržni delež in rekordna prodaja potrjujeta njihovo vodstvo na trgu televizorjev OLED.

Najbolj razširjena znamka televizorjev na svetu

Televizorji LG OLED so na voljo v različnih velikostih, od 124 pa vse do 246 centimetrov diagonale zaslona, in vključujejo raznolike oblikovalske serije, kot so serija Gallery "G", nova linija Objet Collection - Posé in ekskluzivni model Flex. Vsi ti televizorji se ponašajo z vrhunsko kakovostjo slike, popolno črno barvo, hitrim odzivom brez zameglitve, prepričljivim prikazom s HDR in zagotovljeno jasnostjo vsebine ne glede na kot gledanja.

Foto: LG Electronics

Poleg posedovanja najnovejše tehnologije je pomembno tudi doživljanje izkušenj, ki jih ta tehnologija prinaša. LG si z znanjem in inovacijami prizadeva izboljšati življenje uporabnikov in njihov vsakdan. V preteklem desetletju se je LG osredotočil na izpolnjevanje ogromnega potenciala tehnologije OLED, da bi svojim kupcem zagotovil še večjo vrednost v smislu oblikovanja, kakovosti in obstojnosti.

Foto: LG Electronics

Z raznolikimi velikostmi in oblikovalskimi serijami kot tudi vrhunsko kakovostjo slike in zmogljivostjo so televizorji LG OLED postali prva izbira mnogih potrošnikov po vsem svetu.