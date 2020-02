Telemachu certifikat za najboljše mobilno omrežje po uporabniški izkušnji

Oglasno sporočilo

Družba Telemach med telekomunikacijskimi operaterji v Sloveniji ponuja najboljšo uporabniško izkušnjo, pravi neodvisna raziskava mednarodnega podjetja Umlaut. Dolgoročni razvoj mobilnega in fiksnega omrežja, več kot 100 milijonov naložb ter napredna tehnologija in inovacije zdaj uporabnikom v Sloveniji potrjeno ponujajo najboljšo uporabniško izkušnjo tako na področju mobilnih kot fiksnih storitev.

Certifikat za najboljše omrežje po uporabniški izkušnji je Telemachu predal Hakan Ekmen, CEO družbe Umlaut.

Svet zabave, izkušnje na vseh napravah in dostopnost storitev so dandanes nepogrešljivi elementi, ki poleg odzivnosti in cene ključno vplivajo na marsikatero nakupno odločitev. V Sloveniji je področje telekomunikacij v preteklih šestih mesecih raziskovalo podjetje Umlaut, mednarodno priznana družba, ki na različnih svetovnih trgih raziskuje uporabniško izkušnjo in kakovost omrežij.

Predsednik poslovodstva Telemacha Adrian Ježina z nagradama za najboljše fiksno in mobilno omrežje v Sloveniji po uporabniški izkušnji. Družba Umlaut, do oktobra 2019 imenovana P3, se ukvarja s tehničnim in menedžerskim svetovanjem na področjih omrežij in mobilnih tehnologij, certifikate pa je podelila že v 120 državah po svetu, med drugim tudi tujim telekomunikacijskim operaterjem, kot so Vodafone, Swisscom, Verizon, Deutsche Telekom in drugi.

"S svojimi izkušnjami na področju preizkušanja omrežij preverjamo in potrjujemo delovanje storitev. Umlautov certifikat za storitve je idealno orodje za neodvisno ocenjevanje in potrjevanje omrežij ter storitev, ki jih ponujajo. To opravimo z neodvisnimi meritvami in revizijami kakovosti storitev. Certifikat je izjava o uspešni potrditvi storitev in Telemach ima trenutno v Sloveniji med preizkušenimi najboljše omrežje po uporabniški izkušnji," potrjuje Hakan Ekmen, predsednik uprave družbe Umlaut.

Telemach v družbi znanih obrazov prejel certifikat za najboljše omrežje po uporabniški izkušnji.

Tako zadnjih nekaj let najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji in ponudnik fiksnih storitev svojim uporabnikom tudi po podatkih neodvisnih preizkusov ponuja najboljšo storitev na trgu. "To je potrditev našega večletnega dela in prizadevanj, da postanemo najboljši. Imamo odlično tehnologijo, pripravljeno na izzive prihodnosti in nadaljnji razvoj. Naše omrežje je zanesljivo in zmogljivo ter zagotavlja najboljšo pokritost z omrežjem LTE," pravi Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha. Kakovost prepoznavajo tudi uporabniki. Temu primerno ima Telemach v tem trenutku že 22,2-odstotni tržni delež na področju mobilne telefonije v Sloveniji (leta 2015 je ta delež znašal 14 odstotkov). Obenem velja za najbolj priljubljeno izbiro na področju videovsebin, kjer obvladuje 36,4 odstotka trga.

Certifikat za najboljše fiksno in mobilno omrežje po uporabniški izkušnji v Sloveniji ima Telemach.

V Telemachu ne nameravajo prenehati vlagati v nadaljnji razvoj in bodo svoje omrežje ohranjali na najvišji mogoči ravni, saj to pomeni hrbtenico njihovega poslovanja. Prizadevanja za neprestano izpopolnjevanje in skrb za kakovost ter delovanje omrežja 24 ur na dan brez prestanka bodo tako temelj tudi v prihodnosti. "Telemach kot inovativno, prilagodljivo ter v prihodnost in tehnološko dovršenost usmerjeno podjetje pomaga pri preoblikovanju digitalne družbe in rasti gospodarstva v Sloveniji. S svojim dovršenim in dokazano najboljšim omrežjem pa je zavezano uporabnikom še naprej zagotavljati napredne storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo," je še dodal Adrian Ježina.

