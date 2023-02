Telemachovo omrežje 5G med najboljšimi na svetu

Oglasno sporočilo

Foto: Telemach

Telemachovo omrežje 5G sodi med najboljše na svetu. To je pokazala analiza podjetja Opensignal, vodilnega globalnega ponudnika neodvisnih analiz in podatkov o uporabniških izkušnjah v omrežjih*. Telemach Slovenija je eden od zmagovalcev (Global Winner) za najboljšo video izkušnjo v omrežju 5G na svetu. Prav tako se je v kategorijah "hitrost prenosa podatkov do uporabnika" (5G Download Speed) in "izkušnja igranja iger" (5G Games Experience) v omrežju 5G uvrstil med vodilne na svetu (Global Leader) ter izstopal kot najuspešnejši med slovenskimi mobilnimi operaterji.

Pri enem največjih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev se lahko pohvalijo z novim mednarodnim dosežkom, tokrat na področju omrežja sedanjosti in prihodnosti – 5G. Meritve, ki jih je lani opravilo podjetje Opensignal, so pokazale, da Telemachovi naročniki uživajo v eni najboljših video izkušenj v omrežju 5G na svetu. Rezultati odražajo razmerje med kakovostjo slike, časom nalaganja videa in zakasnitvijo ter izkušnjo resničnih uporabnikov.

"Izjemno ponosni smo, da pri Telemachu še naprej postavljamo standarde glede 5G v Sloveniji. Potem ko smo pred skoraj natančno tremi leti prvi prikazali testno delovanje 5G, smo ga nato prvi ponudili tudi za komercialno rabo, sledilo je priznanje za najhitrejše omrežje 5G pri nas, zdaj pa smo se s priznanjem Opensignala prebili tudi med vodilne na svetu, kar je za nas seveda velik korak. Vse to potrjuje, da v podjetju uspešno zasledujemo strategijo, ki je usmerjena v nenehna vlaganja v najsodobnejšo tehnologijo in strokovna znanja. Naš cilj je namreč jasen: uporabnikom želimo nuditi vrhunske, najsodobnejše storitve, s čimer bo njihova uporabniška izkušnja še naprej najboljša," pravi predsednik Telemachovega poslovodstva Adrian Ježina.

Telemachovo omrežje 5G se je med vodilne uvrstilo tudi pri izkušnji igranja iger in v kategoriji »hitrost prenosa podatkov do uporabnika« (download), pri kateri je bil poudarek na merjenju tipičnih vsakodnevnih hitrostih, ki jih uporabnik izkusi v mobilnih podatkovnih omrežjih operaterja.

*Nagrade Opensignal – 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022, temeljijo na podlagi neodvisne analize meritev v mobilnih omrežij, ki so potekale v obdobju od 1. januarja do 29. junija 2022. Avtorske pravice 2023 Opensignal Limited.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach.