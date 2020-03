Telekom Slovenije začasno vklopil številne brezplačne TV-programe

Na našo veliko srečo epidemiološke razmere v Sloveniji niso niti približno tako resne kot v sosednji Italiji, a ni več nobenega dvoma, da bomo zaradi učinkovitejšega preprečevanja novega koronavirusa v prihodnjih tednih preživljali veliko več časa v svojih domovih.

Od ponedeljka bodo slovenske ulice še bolj prazne

Poročali smo že, da so italijanski telekomunikacijski in medijski ponudniki svojim uporabnikom ponudili nekatere ugodnosti. Te jim bodo pomagale pri lažjem preživljanju popolne karantene, ki so jo italijanske oblasti uvedle po vsej državi.

V Sloveniji karantene (še) ni, a je preventivnih omejitev vsak dan več. Od ponedeljka bodo vse izobraževalne ustanove v državi zaprte, kdor je lahko, je že uvedel delo od doma ali kakšne druge ukrepe, ki prebivalce usmerjajo v svoje domove.

Brezplačne nadgradnje že od danes

Pri Telekomu Slovenije so se odločili že zdaj svojim uporabnikom bivanje doma narediti bolj zabavno in raznovrstno, zato so od danes, petka, 13. marca 2020, do nadaljnjega brezplačno na voljo nadgrajene sheme televizijskih sporedov z otroškimi, dokumentarnimi, poljudnoznanstvenimi, filmskimi in športnimi vsebinami.

Za otroke

Najmlajši gledalci bodo lahko brezplačno spremljali otroške sporede Nickelodeon, Jim Jam, Minimax in Da Vinci Learning.

Minimax je zgolj eden od štirih televizijskih programov, ki jih je danes Telekom Slovenije brezplačno do nadaljnjega vključil vsem svojim uporabnikom televizije.

Prav tako bodo lahko za en mesec brezplačno dostopali do mobilne aplikacije DaVinci Kids, ki prek videovsebin in interaktivnih vsebin, namenjenih otrokom med šestim in 12. letom starosti, na zabaven in njim prilagojen način približa znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport.

Vsebine omenjene mobilne aplikacije so na voljo tudi v slovenščini, a le pri Telekomu Slovenije, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Več kot 20 dodatnih dokumentarnih, poljudnoznanstvenih, športnih in filmskih programov

Ljubiteljem dokumentarnih in poljudnoznanstvenih vsebin, ki teh programov še niso imeli v svojih programskih shemah, je Telekom Slovenije do nadaljnjega brezplačno dodal programe AMC, Animal Planet, Discovery Channel, HGTV, ID xtra, TLC, Travel Channel, 24kitchen, National Geographic, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore.

Med skoraj tridesetimi programi, ki jih je Telekom Slovenije brezplačno začasno vključil vsem svojim naročnikom, je tudi Discovery Channel.

V vseh shemah so do nadaljnjega brez doplačil na voljo športni programi Eurosport 1, Eurosport 2 in Eurosport 4k, do konca meseca pa tudi vsi programi Šport TV.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji filmov, ki bodo, če teh programov še niso imeli v svoji izbrani programski shemi, do nadaljnjega lahko brezplačno spremljali filmske programe Fox, Fox Life, Fox Crime in Fox Movies.