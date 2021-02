Telekom Slovenije za trikrat povečal količine v paketih za mobilni prenos podatkov

Z daljšim obdobjem šolanja in dela na daljavo so se povečale tudi potrebe uporabnikov po vedno večjih količinah mobilnega prenosa podatkov. Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije so tako v letu 2020 prenesli približno dvakrat več mobilnih podatkov kot v obdobju pred tem, zato so v družbi celovito prenovili pakete za mobilni prenos podatkov, ki odslej vsebujejo do trikrat večje količine.

K še boljši uporabniški izkušnji pomembno prispeva tudi omrežje 5G, ki uporabnikom zagotavlja še večjo zanesljivost, manjšo zakasnitev in še višje hitrosti prenosa podatkov. Zato so v Telekomu Slovenije pripravili nov paket Mobilni Net Neomejeni 5G, ki v njihovem omrežju omogoča popolnoma neomejen prenos podatkov. Ob tem je naročnikom paketa v akcijski ponudbi na voljo tudi mobilni 5G-modem, Huawei CPE Pro 2 5G.

Mobilni paketi, ki odgovarjajo na potrebe uporabnikov

Uporabnikom so ob tem na voljo še trije novi paketi Mobilni Net. Paket Mobilni Net Enostavni je izbira za vse, ki mobilni internet uporabljajo občasno - na poti, vikendu ali dopustu. Paket Mobilni Net Napredni je namenjen tistim, ki mobilni internet potrebujejo za dodatno napravo, na primer tablico ali prenosnik. Paket Mobilni Net Brezskrbni pa je prava izbira za vse, ki takoj potrebujejo zmogljiv internetni dostop na lokaciji, brez gradbenih posegov in čakanja na priklop.

Mobilni net paket Mobilni Net Enostavni Mobilni Net Napredni Mobilni Net Brezskrbni Mobilni Net Neomejeni 5G Vključene količine mobilnega prenosa podatkov v Sloveniji / 15 GB ∞ ∞ V paketu vključena hitrost interneta LTE/4G+/5G 20/5 Mbit/sLTE/4G+ 20/5 Mbit/sLTE/4G+ 20/5 Mbit/sLTE/4G+ 150/50 Mbit/s5G Gostovanje DA DA / / Količine prenosa podatkov za gostovanje v državah območja EU-tarife brez doplačila / (odvisno od zakupa) 8.390 MB / / Sporočila SMS 500 sporočil 500 sporočil 500 sporočil 500 sporočil Dokup hitrosti LTE 6 €150/50 Mbit/s 6 €150/50 Mbit/s 9,99 €50/20 Mbit/s vključeno brezplačno150/50 Mbit/s Dostop do omrežja 5G in višja hitrost prenosa podatkov 3 € (6 €)450/100 Mbit/s 3 € (6 €)450/100 Mbit/s 1,5 € (3 €)20/5 ali 50/20 Mbit/s vključeno brezplačno150/50 Mbit/s Ugodnost akcijske ponudbe / splošna srednja višja Redna mesečna naročnina 3,99 EUR 14,99 EUR 26,99 EUR 39,99 EUR Z ugodnostjo Poveži in prihrani 3,99 EUR 12,99 EUR 20,99 EUR 33,99 EUR

Za naročnike paketov Mobilni Net Enostavni in Mobilni Net Napredni so na voljo zakupi mobilnega prenosa podatkov, ki jih lahko porabijo doma ali med gostovanjem v državah območja EU-tarife, in sicer 2 GB, 15 GB ali 50 GB (več na: http://ts.si/paketi-mobilni-net).

Paketa Mobilni Net Enostavni in Mobilni Net Napredni sta na voljo za zasebne in poslovne uporabnike, paketa Mobilni Net Brezskrbni in Mobilni Net Neomejeni 5G pa le za zasebne uporabnike, so sporočili z družbe Telekom Slovenija.