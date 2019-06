Telekom Slovenije presenetil bratca s Ptuja

V Telekomu Slovenije so letos spomladi v svojo mobilno ponudbo dodali pakete z imenom Naj, medtem ko so paketi za fiksne storitve Neo na voljo od decembra lani. Kmalu po predstavitvi projekta na trgu pa je Telekom Slovenije prek Facebooka izvedel, da imata osem- in desetletni bratec iz okolice Ptuja prav takšni imeni.

V petek, 14. junija, sta bratca v spremstvu sošolcev, staršev, dedkov in babic obiskala Telekomov center na Ptuju. Zaposleni so jih pričakali s tremi tortami in bratcema v sodelovanju s Samsungom darovali dva nova mobitela, ki sta si ju bratca izjemno želela. Oba sta tako dobila telefon Samsung A40 in mobi kartico. Z nasmeškom na obrazu sta Nai (levo) in Neo (desno) pozirala s svojim novim telefonom Samsungom A40. Foto: osebni arhiv Ker gre za simpatično naključje, so ju na Telekomu Slovenije želeli spoznati, ob tem pa so jima zaposleni pripravili tudi majhno presenečenje.

Obiskovalce je pričakalo sladko presenečenje. Foto: osebni arhiv

Simpatičen petek v družbi bratcev

Za varno uporabo mobitela so jima zaposleni predstavili nekaj najpomembnejših stvari, skupaj s starši pa sta podpisala tudi Mojo prvo pogodbo, s katero so opredelili pravila uporabe mobilne naprave.

Bratca in starše sta sprejela predstavnik Telekoma Slovenije in predstavnik Samsunga. Foto: osebni arhiv

Kot so povedali zaposleni v Telekomovem centru na Ptuju, so jim obiskovalci polepšali dan. "Preživeli smo zelo simpatičen petek z zelo simpatičnima bratcema," so izjavili ob koncu dneva.