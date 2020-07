Tehnološki velikan bo ukinil 960 delovnih mest

"Izbruh covida-19 je močno zmanjšal povpraševanje po novih kadrih, čemur se moramo prilagoditi," je dejal prvi mož platforme, ki je sicer v Microsoftovi lasti. Do odpuščanj prihaja v času močne rasti brezposelnosti v ZDA, čeprav so nekatera tehnološka podjetja pandemijo preživela brez večjih pretresov ali celo povečala število zaposlenih, piše STA.

Iz Linkedina so sporočili, da so v času pandemije uporabnikom platforme ponudili nova orodja, s katerimi so se iskalci in ponudniki zaposlitve lažje povezali, tisti, ki jih je pandemija prizadela, pa so jih lahko uporabljali brezplačno, poroča STA.

Linkedin bo odpuščenim delavcem poleg izplačila odpravnine in drugih prispevkov pomagal pri iskanju nove zaposlitve, so še sporočili iz podjetja, piše STA.