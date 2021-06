Tehnologija je postala del nas – dobesedno

Oglasno sporočilo

Priljubljenost ur, ki ne kažejo več le časa, vsako leto narašča. Ljudje so se hitro navadili povezovanja svojih mobilnih naprav s pametnimi urami, saj so odkrili, da jim to omogoča uporabo telefona, ne da bi ga sploh vzeli iz žepa. Ponujajo nam še druge prednosti, na primer nadzor nad količino gibanja na dnevni ravni. V zadnjih časih, ko smo preživeli precejšen delež svojega prostega časa med štirimi stenami, je to postalo še pomembnejše.

Multifunkcijska nosljiva tehnologija je bila predstavljena že v prejšnjem stoletju, a s potrebo po mobilnosti in poenostavitvi našega vsakdana so uporaba in funkcionalnosti v zadnjih 10 letih doživele pravo revolucijo.

Pametne ure na portalu Ceneje.si uvrščamo v kategorijo Šport, v kateri pa je povpraševanje po izdelkih te podkategorije v letu 2020 pomenilo zanesljivih 22 odstotkov vsega povpraševanja. Natančneje, povpraševanje po izdelkih tako imenovane nosljive tehnologije, kamor spadajo pametne ure in zapestnice, je leta 2020 v primerjavi z letom 2019 zraslo za 157 odstotkov, rast povpraševanja po dodatni opremi za pametne ure in merilce pa za 160 odstotkov!

Pri tem ne gre za lokalno posebnost, temveč za globalni trend, saj so o podobni, čeprav spremenljivi rasti poročali tudi v sosednjih državah. Tako je bila na Hrvaškem rast kategorije v primerjavi z letom poprej še višja, povpraševanje po izdelkih kategorije "Pametne ure" se je namreč povečalo za 262 odstotkov, po dodatkih za pametne ure in merilce pa za osupljivih 330 odstotkov!

S primerjanjem krivulje povpraševanja leta 2020 s tisto iz leta 2019 lahko razberemo, da se je pojavila tudi sprememba v nakupnih navadah potrošnikov, saj poleg ustaljenega vrha letnega povpraševanja po izdelkih kategorije Pametne ure in merilci v novembru opažamo porast zanimanja za tovrstne izdelke tudi maja in avgusta. Povpraševanje je postalo veliko bolj razgibano, s tem pa se je tudi dvignila pomembnost izpostavitve tovrstnih izdelkov skozi vse leto.

Hrvaški kupci svojih navad niso preveč spreminjali, le količina povpraševanja je z marcem 2020 začela krepko rasti, do maja pa se je umirila, a se je obdržala visoko še vse leto, z novim, za 100 odstotkov višjim letnim povprečjem.

Ceneje.si je del skupine Heureka, ki poleg Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine pokriva tudi Češko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo, kar nam omogoča primerjavo podatkov in smernic v različnih državah osrednje in vzhodne Evrope.

Razlogi za tako drastično povečanje povpraševanja po zgoraj omenjenih izdelkih:

1. Šport

Eden od glavnih razlogov za nakup pametne ure ali zapestnice je želja po spremljanju lastne telesne aktivnosti, od merjenja osnovnih podatkov, kot so štetje korakov ali število opravljenih kilometrov, do sledenja poti z uporabo GPS-navigacije in celo do spremljanja srčnega utripa. V ure in pasove je pogosto vgrajen tudi sistem opozarjanja, ki se aktivira, če je bil nosilec predolgo neaktiven.

Narava spremljanja statistike športnih podvigov osebe, ki uro ali zapestnico nosi, pa ponuja zdravo tekmovalnost med športnimi navdušenci, saj se lahko med seboj primerjajo in stremijo k še boljšim rezultatom.

V zadnjem letu, ki je doživelo pravi razcvet spletne prodaje, je kategorija Ure, merilci in GPS, poleg kategorij Kolesarstvo, Fitnes in vadba ter Prosti čas, res blestela, saj se je povpraševanje po pripadajočih izdelkih skoraj za dvakrat povečalo. Resda nas je doletel "lockdown", a smo to končno videli tudi kot pravi čas za začetek ukvarjanja s sabo ter smo tako postali bolj aktivni.

2. Priročnost

Delež kupcev, ki posega po kompleksnejših napravah, s katerimi bi oplemenitili svoj vsakdan, se vsako leto veča. Priročnosti pametnih ur in zapestnic ni mogoče zanikati, saj ponujajo prednosti, ki jih našemu mobilnemu telefonu zaradi svoje omejene funkcionalnosti ne uspe izpolniti. Kot smo že dejali, nam omogočajo upravljanje telefona, ne da bi ga sploh vzeli iz žepa!

Najbolj priljubljene med slovenskimi kupci

Sodeč po obsegu povpraševanja, je v Sloveniji najbolj priljubljena znamka Garmin. Med drugimi priljubljenimi blagovnimi znamkami so še Samsung, Huawei, Xiaomi in Suunto.

Kot je razvidno že iz tabele, se od hrvaških kupcev ne razlikujemo prav veliko, saj povprašujejo po istih znamkah, le da je pri njih najbolj priljubljen Huawei, po vrstnem redu pa mu sledijo Garmin, Xiaomi, Samsung in Suunto.

Pametna ura kot nepozabno darilo

Posebej zanimivo je dejstvo, da se povprečna cena glede na povpraševanje ni veliko spremenila. V letnem povprečju za leto 2019 je znašala 225,50 evra, medtem ko se je lani dvignila na 236,40 evra. Pomemben dejavnik, ki ohranja to ravnovesje, pa je zagotovo prihod novih znamk, ki pogosto poskušajo posnemati obliko in tehnične sposobnosti najbolj priljubljenih pametnih ur, medtem pa svoj proizvod ponuditi kupcem po bistveno nižji ceni.

V letu 2020 se je največ pametnih ur prodalo v novembru, in to kar 49 odstotkov več od letnega povprečja ali pa za tretjino več kot v drugem najdonosnejšem mesecu, avgustu. Morda ni naključje, da kupci počakajo na mesec, ki je znan po najugodnejših popustih, ko velika večina opravi svoje božične nakupe.

Med najbolj priljubljenimi petimi pametnimi urami slovenskih kupcev v letu 2020 prvo mesto zaseda Samsung Galaxy Watch (SM-R800). Takoj za njo so Huawei GT 2 (46mm), Garmin Vivoactive 3, Garmin Vivoactive 3 (stainless steel) in Samsung Gear S3 Frontier.

Pri hrvaških kupcih pa je bila v letu 2020 najbolj priljubljena HUAWEI pametna ura Watch GT 2 (črne barve), sledile so ji XIAOMI Mi band 4, Samsung Galaxy Watch 42 mm, Samsung Galaxy Watch BT Silver 46 mm in Huawei Watch GT 2, pink sand (42 mm).

Pred nami je res svetla prihodnost inovacije, kjer se bo čez nekaj let nosljiva tehnologija nanašala na veliko več kot zgolj zapestnice in ure. Jakna Levi’s, ki v rokavu ponuja možnost upravljanja mobilnega telefona, ali pa joga hlače Nadi X, ki spremljajo in pošiljajo povratne informacije o drži uporabnika, sta le dva primera. Medtem ko se tehnologija razvija, pa postajajo tudi naše potrebe vedno bolj natančno določene, kar vpliva na povpraševanje. Če upoštevamo regionalne podatke, pa vidimo, da se število iskanj izdelkov za poenostavitev našega življenja vsako leto povečuje.

podpora@ceneje.si vedno na voljo za pogovor ali (video)sestanek. Trend visokega povpraševanja skozi leto odpira nove prodajne možnosti, zato uporabite podatke o povpraševanju tudi vi in izkoristite številne možnosti izpostavitve izdelkov. Za več informacij, s katerimi lahko povečate prodajo, smo vam na naslovuvedno na voljo za pogovor ali (video)sestanek.

Naročnik oglasne vsebine je Ceneje.si.