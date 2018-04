Tako šefi po škandalu grozijo televizijcem: "Saj veste, da bodo posledice"

Zgornji videoposnetek je v ameriški medijski sferi v preteklih dneh zakuhal velik škandal. Videoposnetek prikazuje več televizijskih voditeljev, ki berejo popolnoma isto besedilo. Vsi voditelji delajo za TV-postaje, ki so v lasti ameriškega telekomunikacijskega giganta Sinclair Broadcasting Group.

Sinclair je že zdaj lastnik okrog 190 lokalnih TV-postaj, številka pa bo s skorajšnjim nakupom multimedijskega konglomerata Tribune Media kmalu presegla 230, kar pomeni, da bo dosegel 72 odstotkov Američanov.

Medijski velikan je bil zaradi svojega prevzemanja številnih televizijskih postaj, ki so za mnoge državljane ZDA glavni vir novic, že večkrat deležen obtožb, da ima preveliko moč za manipulacijo z javnim mnenjem, pa tudi, da širi desničarsko propagando.

Odmevni videoposnetek Sinclairju hodi precej v zelje, saj je prikazal, kako enotne so lahko v širjenju vesti, ki bi jih kdo lahko označil za škodljive, njegove televizijske postaje. Foto: YouTube

"Gledalci ne vedo, kaj so gledali"

Potem ko se je splet začel tako smejati kot zgražati nad videoposnetkom Sinclairjevih televizijcev, so vsi zaposleni na televizijskih postajah v lasti Sinclairja prejeli posebno e-pošto s samega vrha podjetja (vir):

V sporočilu je bilo zapisano, da gledalci, ki na televizijske postaje kličejo zaradi videoposnetka, tega najverjetneje sploh niso gledali oziroma zaradi objav na družbenih omrežjih sploh ne vedo točno, kaj se v videoposnetku dogaja. Sporočilo je Sinclairjevim zaposlenim prepovedalo, da bi se s klicatelji pogovarjali. Kdor si bo drznil o videoposnetku pogovarjati z mediji ali pa na kakršenkoli način kritizirati podjetje, bo že videl, kakšne bodo posledice (obkroženo z rdečo). | Foto: ftvlive.com

Služba, ki je ne moreš kar tako zapustiti

Grožnje z vrha niso edina težava, s katero se morajo v teh dneh spopadati zaposleni v Sinclairjevih televizijskih hišah. Tisti, ki se s politiko podjetja ne strinjajo do te mere, da tam nočejo več delati, službe ne morejo kar tako zapustiti.

Kot je razkril medij Bloomberg, imajo nekateri zaposleni na Sinclairjevih TV-postajah v pogodbah o zaposlitvi določila, po katerih bi morali ob morebitni odpovedi podjetju plačati odškodnino v višini do kar 40 odstotkov svoje letne bruto plače.

Šest mesecev po odpovedi tudi ne bi smeli delati za drugo medijsko hišo, morebitne spore s podjetjem bi morali reševati zunajsodno prek arbitrov, nepravilnosti v podjetju ne bi smeli razkrivati medijem.

Po poročanju Bloomberga so prav stroge pogodbe o zaposlitvi razlog, zakaj odpovedi ne da praktično nihče od Sinclairjevih televizijcev. Vsi, ki so v zadnjem tednu spregovorili za medije, so to zaradi strahu pred sankcijami seveda storili anonimno.