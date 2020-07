Švicarski znanstveniki odkrili, kako upočasniti učinke staranja

Izguba moči in odpornosti sta najhujši spremljevalki staranja - toda švicarski znanstveniki so odkrili metodo, s katero bi te neželene spremembe lahko upočasnili.

Izguba moči in odpornosti sta najhujši spremljevalki staranja - toda švicarski znanstveniki so odkrili metodo, s katero bi te neželene spremembe lahko upočasnili. Foto: Getty Images

Tudi (še trajajoča) epidemija bolezni covid-19 je pokazala, da je eden od mnogih neželenih učinkov staranja, verjetno tudi eden od najresnejših, slabljenje imunskega sistema.

Ravno zato so okužbe pri starejših, zaradi šibkejšega imunskega sistema, toliko bolj nevarne, ker lahko zaradi tega bolezen poteka v težji obliki in tudi z več verjetnosti pripelje do najbolj neželenega izida. Tveganja so toliko večja, ker se pričakovana življenjska doba (v razvitem svetu) sicer povečuje, a pozna leta niso vedno tudi zdrava leta.

Staranja ne znamo ustaviti, tudi še ne povsem upočasniti, toda švicarski znanstveniki ugotavljajo, da je – za zdaj sicer samo pri laboratorijskih miškah – mogoče obnoviti imunski sistem ter celo upočasniti njegovo nadaljnje pešanje zaradi staranja.

Pomembna vloga eozinofilov

Raziskava pod vodstvom znanstvenikov z oddelka za biomedicinske raziskave in inštituta za patologijo medicinske fakultete bernske univerze in bernske univerzitetne bolnišnice se je začela s preučevanjem posebnih belih krvničk eozinofilov, ki omejujejo okužbe in med drugim sodelujejo tudi pri nadzoru alergij in astme. Eozinofili so prisotni v krvi, a tudi v trebušnem maščevju, kjer sodelujejo pri zagotavljanju pravilnega delovanja imunskega sistema zdravih posameznikov.

Ugotavljanje ezinofilov (označeno s puščico) z dvema različnima metodama barvanja. Foto: Universität Bern Staranje pa ravno tako zmanjšuje distribucijo in koncentracijo eozinofilov, obenem pa v visceralnem adipoznem tkivu oziroma trebušnem maščevju narašča koncentracija makrofagov, tudi vrsta belih krvničk, ki spodbujajo vnetja in s tem pospešujejo staranje.

Ta proces je značilen tako za miši kot tudi za ljudi, zato so znanstveniki prišli do ideje, da bi s ponovnim vzpostavljanjem tega ravnovesja lahko upočasnili staranje ali vsaj vplivali na učinkovitost imunskega sistema.

Ne le odpornost, tudi vzdržljivost in moč se okrepita

Poskusi so potrdili njihove domneve: prenos eozinofilskih celic iz mladih in zdravih mišk je upočasnil vnetja, povezana s staranjem, kar na sistemski ravni. Opazili so tudi znatna izboljšanja v delovanju imunskega sistema, a tudi boljšo telesno vzdržljivost in moč.

Raziskovalci upajo, da bodo na enak način, kot so "pomladili" svoje laboratorijske miši, razvili tudi ustrezno terapijo za boljšo kakovost življenja človeka in njegovo večjo odpornost v tretji življenjski dobi. Foto: Universität Bern

Pri ljudeh potekajo enaki procesi rušenja ravnovesja eozinofilov med staranjem, zato raziskovalci upajo, da bi odkritje na miških lahko uporabili pri terapijah na starajočih se ljudeh in jim tako izboljšali kakovost življenja ter dvignili njihovo odpornost in jih tako zaščitili pred virusi in drugimi "napadalci".

Rezultate svoje dozdajšnje raziskave so predstavili v znanstveni reviji Nature Metabolism.