Švicarske stevardese postale pomožne epidemiologinje

Tako kot v Sloveniji so tudi drugod po Evropi in svetu ob velikem številu okužb z virusom SARS-CoV-2, povzročiteljem bolezni covid-19, epidemiologi preobremenjeni z iskanjem stikov, ki bi bili lahko potencialni prenašalci bolezni in bi jih bilo treba preventivno osamiti.

Epidemiologov je premalo za ta naval in so zato vedno težje kos tej nalogi. V Sloveniji in drugod epidemiologi preprosto ne zmorejo več iskati (tesnih) stikov vseh obolelih, ker pa so svoje poizvedbe morali omejiti le na najbolj rizične in izpostavljene skupine, se je s tem povečalo tveganje, da se med nami sprehaja veliko nič hudega slutečih ljudi (žal pa tudi neodgovornih, ki celo imajo simptome bolezni), ki tako lahko naprej širijo okužbo.

Tako kot številni drugi letalski prevozniki je bil tudi švicarski letalski prevoznik Swiss zaradi pandemije prisiljen prizemljiti številna svoja letala in osebje, a so Švicarji med čakanjem na delo svoje kabinsko osebje preusmerili v družbenokoristno delo. Foto: Reuters

Med čakanjem na polete iščejo potencialno okužene

Švica pri tem ni nobena izjema – tudi pri njih epidemiologi kljub izjemnim naporom preprosto ne morejo poiskati in obdelati vseh stikov.

Toda v kantonu Zürich so dobili nepričakovano in zelo dobrodošlo pomoč. Kabinsko osebje švicarskega letalskega prevoznika Swiss, ki je tako kot pri številnih letalskih družbah zaradi epidemije in posledičnih ogromnih izpadov prometa večinoma na čakanju (če sploh še imajo svoje službe), je okrepilo ekipo, ki kliče potencialne stike in tako epidemiologom pomaga, da se vsaj delno preusmerijo na svoje temeljno delo, za katero imajo kompetence samo oni.

«Ready for Departure»: Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der @FlySWISS verstärken das #ContactTracing-Team des Kantons Zürich bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. Vielen Dank Swiss International Air Lines für die unkomplizierte Unterstützung!#CoronaInfoCH pic.twitter.com/PAGtCUhd7C — Gesund Kanton Zürich (@gd_zuerich) November 2, 2020

Zamude (tudi) v Švici do deset dni

Objavi na Twitterju so sledili odzivi še nekaterih čakajočih zaposlenih v družbi Swiss, ki so med čakanjem ravno tako pripravljeni pomagati in se, kot so zapisali, veselijo klica, po katerem bi se tudi oni pridružili svojim kolegom pri opravljanju nove in nepričakovane, a vsekakor pomembne naloge.

Več drugih odzivov in vprašanj nakazuje, da imajo tudi v Švici velike težave s sledenjem stikov, saj se omenjajo tudi desetdnevne zamude pri obravnavi (kar je še vedno bolje, kot da iskanja sploh ni). Kabinsko osebje, ki praviloma govori več jezikov, bo pri tem delu lahko izkoristilo svoje znanje.

Kljub okrepitvam so zahteve težko obvladljive

Velika težava med epidemijo je, da morajo zdravniki ob svojem rednem delu opravljati še veliko drugih spremljajočih opravil in jih zato zmanjka za tiste naloge, pri katerih jih zaradi njihove usposobljenosti ni preprosto nadomestiti.

Oblasti kantona Zürich so, kot gotovo še marsikje, večkratno povečale število sodelavcev v zdravstvenih kontaktnih centrih, a so zahteve dela ob razmahu epidemije veliko večje, zaradi česar so osebju švicarskega nacionalnega prevoznika zelo hvaležni za pomoč.