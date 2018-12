Šteje fotografija, ki jo držite v rokah

Oglasno sporočilo

Kako močno je digitalizacija spremenila področje fotografije, lahko vidimo na vsakem koraku. Večina ljudi s pametnimi telefoni in tudi fotoaparati posname na tisoče fotografij, razvije pa le redke ali celo nobene. Hkrati vsi priznavajo, da ima fotografija, ki jo držijo v rokah, poseben čar in dodano vrednost. Skrbi namreč za to, da spomin na v fotografijo ujet trenutek ne zbledi, saj nas večkrat spomni nanj.

Fotografiranje je danes nepogrešljiv del naših življenj, fotografiramo namreč vsi – mladi in stari ter vsi vmes. Fotografiramo vse po vrsti, brez prevelikih kriterijev glede kompozicije, svetlobe, motiva … Gre za nekakšno "instant" fotografiranje, katerega rezultat najpogosteje pristane na družbenem omrežju ali dveh, pri čemer imajo fotografije zelo pogosto precej kratko spletno življenje, saj so deležne le kratkoročne pozornosti. Že naslednji hip je aktualna druga fotografija itd.

Nekoč je bilo drugače. Fotografija je bila precej bolj osebna, tudi romantična. Marsikatera med njimi je bila svojevrstna umetnina, in to brez uporabe takšnih in drugačnih filtrov ter aplikacij. Razvite ali natisnjene fotografije imajo ta čar še danes. "Offline" spomini so namreč precej bolj trajni – najdemo jih v različnih okvirjih, na delovnih in pisalnih mizah, tudi na hladilnikih.

Škatlica, ki fotografijo "uresniči" v vsega nekaj sekundah

Ker fotografij ne razvijajo več na vsakem koraku, so željo uporabnikov po držanju spominov v rokah spretno zapolnili proizvajalci tiskalnikov. Namenski, prenosni tiskalniki fotografij poskrbijo, da je tiskanje zanimivih trenutkov z družbenih omrežij prav tako preprosto kot njihovo objavljanje. Kompaktni tiskalniki, kakršna je družina modelov Canon SELPHY, so povsem prilagojeni sodobnemu času in navadam uporabnikov – brez težav natisnejo fotografije, ki jih prejmejo (žično ali brezžično) s pametnega telefona, digitalnega fotoaparata, pomnilniške kartice, ključka USB in drugih medijev. Za tisk barvne fotografije potrebujejo vsega nekaj sekund.

Za kreativnost je poskrbljeno

Za mlajše so nepogrešljiv del fotografije različne oznake, všečki, črte, barve, podobe, starejši pa bi radi fotografijam pripisali kraj in datum. Ni problema. Omenjeni tiskalniki Canon SELPHY omogočajo, da se fotografije zlijejo s svetom obogatene resničnosti, končni rezultat pa je fotografija, kot si jo je zamislil avtor. Naveza tiskalnika in mobilne aplikacije Canon PRINT, ki je na voljo tako za naprave s sistemom Android kot iOS, urejanje fotografij in njihovo tiskanje povsem poenostavi. Le nekaj dotikov in sekund pozneje že lahko držite v rokah lastno umetnino.

A tu se kreativna svoboda šele začne. S takšnim tiskalnikom lahko mimogrede natisnete fotografije za osebne dokumente, pri čemer lahko izbirate med standardnimi velikostmi ali nastavite velikost po meri. Na posamezno stran lahko umestite več fotografij (tudi različnih velikosti) in tako varčujete s papirjem. Zelo posrečena možnost je tudi tiskanje fotografij v velikosti in podobi kreditnih kartic, ki je praktična izbira za manjše okvirje in fotografije, ki jih nosite v denarnici ali torbici. Za najrazličnejše zabavne in ustvarjalne projekte ter okraševanje pa natisnete mini nalepke ali razglednice. Odločitev je (samo) vaša.

Prenosen in dostopen

Prenosni tiskalnik fotografij gre brez težav v žensko torbico, kaj šele šolsko torbo ali nahrbtnik. Če se odpravljate na dopust ali zabavo, lahko zraven vzamete še zalogo potrošnega materiala – papirja za fotografije in črnila. Tiskalnike Canon SELPHY odlikujejo nizki in fiksni stroški tiska fotografij, zato vas ne bodo razočarali.

Naročnik oglasne vsebine je CANON ADRIA D.O.O.