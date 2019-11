Ste imeli tudi vi težave s svojim mobilnikom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nekaj dnevi so imeli mnogi težave s svojimi mobilnimi telefoni. Uporabniki so se spopadali z različnimi komunikacijskimi problemi, od nezmožnosti vzpostavljanja telefonskih povezav z drugimi uporabniki do večurnega zamujanja SMS sporočil, poroča portal Slo-Tech.