Sputnik V: ruska ruleta ali rešilna bilka?

V Evropski uniji so do zdaj (za nujno rabo) odobrili tri različna cepiva proti bolezni covid-19 podjetij: Pfizer in BioNTech, Moderna in AstraZeneca, zelo verjetno se jim bo še ta teden pridružilo cepivo proizvajalca Johnson & Johnson, natančneje njihove podružnice Janssen.

Že ob prvih odobritvah Evropske agencije za zdravila si je Evropa zastavila ambiciozen načrt o doseganju čim višje precepljenosti prebivalstva do poletja, a z zamudami in zmanjšanimi dobavami, ki so si jih letos privoščili (prav vsi) proizvajalci vseh do zdaj odobrenih cepiv, so ti načrti zdaj samo še oddaljene sanje.

Vedno bolj pa se kaže dejstvo, da tudi ob teh zmanjšanih dobavah cepiva, nekatere države niso uspešne pri njegovi sprotni porabi, kar jih vodi v še en paradoks, in sicer v to, da ob njegovem nedvomnem splošnem pomanjkanju že dobavljeno cepivo "leži pozabljeno" v skladiščih.

Madžarska in Slovaška nista čakali

Posamezne države članice so se tako, kljub ne pretiranemu navdušenju bruseljskih pisarn, odločile, da si same priskrbijo čim večje zaloge cepiva. V večini teh zgodb se pojavlja Sputnik V, prvo rusko cepivo, ki ga je razvil moskovski inštitut Gamaleya.

Čeprav Evropska agencija za zdravila o tem cepivu še ni odločala, ga že uporabljajo na Madžarskem (poleg cepiva kitajskega proizvajalca Sinopharm) in na Slovaškem, tudi Češka ga je že naročila, o nabavi cepiva Sputnik V pa razmišljajo (in se menda tudi pogovarjajo z Rusi) v Avstriji in na Hrvaškem.

Še (vsaj) dve cepivi prej v evropski obravnavi

Cepivo Sputnik V je registrirano v več kot 40 državah, v Evropski uniji pa so komaj prejšnji teden začeli prve postopke (morebitne) odobritve. V "preizkuševalnici" Evropske unije, iz katere bo predvidoma v četrtek napredovalo četrto cepivo, sta še cepivi ameriškega proizvajalca Novavax, ki ima proizvodnjo tudi na Švedskem, in nemško-nizozemskega proizvajalca Curevac.

Vodja upravnega odbora Evropske agencije za zdravila Christa Wirthumer-Hoche ne kaže pretiranega navdušenja nad državami, ki mimo njih odobravajo rusko cepivo Sputnik V. Zanjo je to, kot je dejala za avstrijsko nacionalno radiotelevizijsko hišo ÖRF, ko so jo vprašali o mnenju o avstrijskih namerah nabave Sputnika V pred evropsko odobritvijo, "neke vrste ruska ruleta".

Evropska agencija za zdravila se je zaradi brexita preselila iz Londona v Amsterdam. Foto: Reuters

Vztrajanje na evropskih merilih

Christa Wirthumer-Hoche je v isti izjavi močno odsvetovala državam, da same izdajajo urgentne odobritve, ker kot je dejala, "še ni dovolj varnostnih podatkov o tistih, ki so to cepivo že prejeli".

Ob tem ne izključuje možnosti, da bi Sputnik V prišel na evropski trg, a šele, "ko se bomo prepričali, da cepivo ustreza evropskim merilom kontrole kakovosti in učinkovitosti".

V začetku februarja pa so v ugledni znanstveni reviji The Lancet poročali o študiji glede cepiva Sputnik V, in sicer, da ima primerljivo odlično učinkovitost, kot pri mRNA-cepivih podjetij Pfizer in BioNTech ter Moderna pri vseh oblikah bolezni covid-19 in ne le pri najtežjih oblikah, ki zahtevajo bolnišnično obravnavo ali celo vodijo do tragičnega izida.

Cepivo kot geopolitično orodje

Evropska unija in Zahod nasploh sta do ruskega cepiva nekoliko zadržana (tudi) zato, ker se bojita, da bi prek tega cepiva Rusija okrepila svoj nadzor in tudi vpliv.

Avstrijski premier Sebastian Kurz je na petkovem sestanku z ruskimi predstavniki tega cepiva ponovno dejal, da oskrba s cepivom ne sme biti podrejena geopolitičnim prerekanjem, a je obenem dodal, da Avstrija le ne bo začela uporabljati tega cepiva, preden ga ne odobri Evropska agencija za zdravila.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021 Razvijalci Sputnika so sicer že prej napovedali, da ga bodo proizvajali tudi zunaj Rusije, med drugim v Južni Koreji, Indiji in Braziliji, te dni pa so ta seznam razširili na italijanske obrate švicarske farmacevtske družbe Adienne Pharma & Biotech v bližini Milana. To bo prvi proizvodni obrat ruskega cepiva v Evropski uniji, ki bo lahko začel cepivo dobavljati (že) junija. Proizvodnjo bodo nadzirali Italijani, do konca leta pa pričakujejo, da bo iz teh obratov prišlo deset milijonov odmerkov. Proizvajalci cepiva Sputnik V so na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Twitter zahtevali uradno opravičilo od Evropske agencije za zdravila in njene visoke predstavnice, katere besede opisujejo kot poskus političnega vmešavanja v postopek presoje.Razvijalci Sputnika so sicer že prej napovedali, da ga bodo proizvajali tudi zunaj Rusije, med drugim v Južni Koreji, Indiji in Braziliji, te dni pa so ta seznam razširili na italijanske obrate švicarske farmacevtske družbe Adienne Pharma & Biotech v bližini Milana. To bo prvi proizvodni obrat ruskega cepiva v Evropski uniji, ki bo lahko začel cepivo dobavljati (že) junija. Proizvodnjo bodo nadzirali Italijani, do konca leta pa pričakujejo, da bo iz teh obratov prišlo deset milijonov odmerkov.

V nizkem startu 50 milijonov "sputnikov" za EU

Rusija zatrjuje, da bo v trenutku, ko prejme evropsko dovoljenje, lahko sedemindvajseterici dostavila (kar) 50 milijonov odmerkov cepiva.

To nekatere sicer preseneča, glede na to, da je tudi v Rusiji še vedno ogromno ljudi, ki bi se želeli cepiti. Do konca februarja so namreč cepili le tri odstotke ruskega prebivalstva, uresničevanje kremeljskih načrtov za doseganje 60-odstotne precepljenosti celotnega ruskega prebivalstva pa otežuje zelo razširjena zadržanost do cepljenja med prebivalkami in prebivalci.

Najlažje je obljubiti, držati obljubo pa …

Ne nazadnje pa tudi dobave Sputnika V ne potekajo tako, kot je bilo dogovorjeno – o tem bi lahko med drugim veliko povedali tudi v Argentini, Mehiki in na Madžarskem, kjer dobavljene količine močno odstopajo od dogovorjenih.

Obljubljanje tistega, kar se potem izkaže za neuresničljivo, je očitno splošna praksa in ne ekskluziva zgolj nekaterih proizvajalcev cepiv. Pravzaprav je to, žal, dokaj pogost pojav tudi marsikje drugje.