Epidemija koronavirusa in ameriške sankcije so dodobra zaskrbele Huawei, a so prodajni rezultati v Sloveniji po koncu epidemije boljši od pričakovanih, je ob predstavitvi novosti za Slovenijo povedal direktor slovenske podružnice Huaweieve enote za mobilne naprave (Huawei Consumer Business Group) Matjaž Kermelj.

Po zadnjih neodvisnih uradnih podatkih, ti so za marec in deloma že zajemajo obdobje epidemije, je imel Huawei v Sloveniji 28-odstotni tržni delež na področju mobilnih telefonov, je povedal Kermelj.

V obdobju, ki ga zaznamujeta konec epidemije in postopno popuščanje epidemioloških ukrepov, pa imajo še več razlogov za optimizem. "Sprva smo se bali, a nam gre zdaj odlično. V zadnjem tednu (maja) smo v Sloveniji prodali 2.500 telefonov, v istem tednu lani pa smo jih prodali 2.100," je povedal prvi mož slovenske podružnice Huaweia.

Direktor slovenske podružnice Huaweieve enote za mobilne naprave (Huawei Consumer Business Group) Matjaž Kermelj Foto: Srdjan Cvjetović

Delež novih telefonov raste, četudi brez Googla

Velik del prodaje sicer pomenijo lanski telefoni serije P30, zlasti P30 Pro, ki še ima Googlove mobilne storitve, ti so letos na voljo po bistveno znižanih cenah v primerjavi s ceno ob izidu, a raste delež tudi novih telefonov, predvsem serije P40, ki imajo Huaweieve mobilne storitve namesto Googlovih.

"Naši novi telefoni, četudi brez Googlove trgovine Play in preostalih Googlovih programov, pomenijo že več kot 20 odstotkov prodaje, ta številka pa se nenehno povečuje," je poudaril Kermelj.

Kmalu v App Gallery tudi slovenske mobilne banke

Huaweieva programska tržnica App Gallery že vsebuje veliko mobilnih aplikacij, tudi okrog 60 slovenskih, zelo pospešeno in predano si prizadevajo za integracijo manjkajočih programov – predvsem s slovenskimi mobilnimi bankami, ki jih slovenski uporabniki najbolj iščejo, je povedal vodja poslovnega razvoja pri družbi Huawei Slovenija Uroš Miklavčič.

Do takrat pa je večino manjkajočih mogoče (skoraj brez izjeme povsem zakonito) namestiti tudi na enega od drugih načinov.

Mimogrede, vse aplikacije Telekoma Slovenije, od mobilne aplikacije Neo prek denarnice Valu in orodja za upravljanje naročniških razmerij Moj Telekom do vseh drugih, ki jih razvija Telekom Slovenije, so že nekaj časa popolnoma združljive s Huaweievimi mobilnimi storitvami.

Vodja poslovnega razvoja pri družbi Huawei Slovenija Uroš Miklavčič: V Huaweievi programski tržnici AppGallery je okrog 60 slovenskih aplikacij (tudi vse aplikacije Telekoma Slovenije, op. a.).

Prihajajo silak brez kompromisov in dva vstopna modela pametnih telefonov

V Slovenijo pa prihajajo trije novi Huaweievi telefoni. Prvi je Huawei P40 Pro+ 5G, ki so ga napovedali že marca. Ima vse, kar ima sicer do zdaj najzmogljivejši član družine P40, in še veliko več, kar dokazuje njegov premijski značaj: keramično ohišje, še izboljšano kamero s še močnejšimi presežniki … Temu je, kakopak, primerna tudi cena.

Za tiste, ki varčnost postavljajo na prvo mesto, prihajata pametna telefona Y5p in Y6p, ki sta predvsem primerna za cenovno ugoden vstop v svet pametnih telefonov.

V Slovenijo prihaja novi, še (veliko) zmogljivejši član družine pametnih telefonov P40 - še zmogljivejša kamera je ena od glavnih prednosti pametnega telefona Huawei P40 Pro+ 5G.

Štirje modeli računalnikov

Huawei bo predvidoma v začetku avgusta tudi v Sloveniji začel prodajo svojih osebnih, pravzaprav prenosnih računalnikov. Na voljo bodo štirje modeli, katerih cene bodo, odvisno od konfiguracije, med 700 in dva tisoč evri.

"Prepričan sem, da je naša blagovna znamka uveljavljena in da ji uporabniki zaupajo, ter bodo zato dobro sprejeli okrepitev naše ponudbe," je še naprej optimističen Kermelj.

Okrepljen portfelj tablic

Še prej pa bodo okrepili tudi ponudbo tablic: tablica Huawei MatePad T8 bo namenjena srednje zahtevnim uporabnikom, MatePad Pro pa bo najzmogljivejša Huaweieva tablica. Nove so tudi brezžične slušalke FreeBuds 3i.

Huaweijeve novosti - večina jih prihaja v Slovenijo že v naslednjih dneh, prenosniki pa v začetku avgusta.

Veliko stavijo še na svoje pametne ure, ki postajajo vse pomembnejši vir njihovih prihodkov, so povedali predstavniki slovenske podružnice Huawei.