Novosti, ki so jih organizacija Bluetooth SIG, ta skrbi za standardizacijo Bluetootha, in proizvajalci čipov oznanili ta teden, so združene v imenu Bluetooth LE Audio. Tri največje spremembe, ki jih prinaša nov standard, so:

Podpora povezovanju več brezžičnih slušalk z enim virom zvoka in obratno. Z Bluetooth LE bo mogoče zvok z ene naprave pošiljati na več brezžičnih slušalk hkrati, kar odpira številne nove možnosti ne le za zasebno, temveč tudi javno rabo Bluetootha (več o tem preberite pod spodnjo fotografijo). Ene brezžične slušalke bo medtem mogoče povezati z več napravami (telefonom, računalnikom, tablico) in med viri zvoka preklapljati hitro, torej brez vmesnega parjenja naprav, kot je treba to početi zdaj.

Bluetooth LE Audio bo na javnih mestih, kot so letališča, kavarne in nakupovalna središča, na primer, obiskovalcem omogočil, da si bodo namesto poslušanja tamkajšnje pogosto križajoče se radijske glasbe in televizorjev nadeli brezžične slušalke in se priklopili na prenos zvoka, ki bo namenjen posebej lastnikom takšnih slušalk. Foto: Bluetooth SIG

Izboljšan zvok in varčnost. Bluetooth LE Audio prinaša nov zvočni kodek LC3, ki bo razveselil tako avdiofila kot povprečnega uporabnika. Prvega zato, ker bo zvok v brezžičnih slušalkah čistejši in bolj poln podrobnosti, drugega pa zato, ker bodo slušalke zaradi novega kodeka manj obremenile baterijo. Ta sprememba je voda na mlin tudi proizvajalcem, saj bodo lahko naredili še manjše slušalke, ker ne bodo potrebovale tako velikih baterij kot zdaj.

Naprednejše in bolj zanesljivo brezžično povezovanje. Večina brezžičnih slušalk danes deluje tako, da se zvok s pametnega telefona brezžično pretaka na enega od ušesnih čepkov, ta pa ga nato deli z drugim. Bluetooth LE Audio medtem privzeto podpira pošiljanje signala na oba čepka hkrati. Takšna povezava je ne le bolj stabilna, temveč skrbi tudi za to, da se zvok ne predvaja z zamikom.

Bluetooth LE Audio bo imel tudi uradno podporo za povezovanje s slušnimi aparati, ki jo je razvil v sodelovanju z Evropskim združenjem proizvajalcev slušnih aparatov. Foto: Bluetooth SIG

Tako korenitih sprememb sicer ne bo mogoče uvajati zgolj z nadgradnjo programske opreme, temveč bo zanje potreben nov čip. To za uporabnike, ki bodo želeli izkoristiti vse prednosti Bluetooth LE Audio, pomeni, da bodo morali kupiti nove naprave.

Prve bodo začele na trg najverjetneje prihajati v zadnjem četrtletju 2020, pravi razmah standarda Bluetooth LE Audio pa je pričakovan šele za leto 2021.

