Spremembe na banki, kjer ima račune ogromno Slovencev

Revolut je najprej deloval kot spletna denarnica, ki je ni bilo treba prijaviti Fursu. Pred poldrugim letom dni pa je podjetje dobilo evropsko bančno licenco in svojo storitev nadgradilo tako, da je spletna denarnica - tudi pri obstoječih uporabnikih - prevzela funkcijo plačilnega računa. Tako morajo vsi uporabniki Revoluta, ne glede na to, kdaj so to postali, račun prijaviti Fursu. Foto: Matic Tomšič

Britanski spletni ponudnik mobilnega bančništva Revolut, prek katerega je imelo tekoče račune v Veliki Britaniji v začetku tega leta odprte okrog 35 tisoč Slovencev, začenja selitev uporabnikov v srednji in vzhodni Evropi na novo bančno podružnico v Litvi. Kaj to pomeni za uporabnike Revoluta?

Revolut je konec leta 2018 za uporabnike storitev elektronskega bančništva v EU začel priprave na rezervni načrt za primer uresničitve brexita brez izhodnega sporazuma, ki bi vpliv izstopa Velike Britanije iz Evropske unije na uporabnike Revoluta zmanjšal na minimum.

Prve migracije uporabnikov na Revolutovo litovsko podružnico Revolut Payments UAB, ki jo pooblašča Banka Litve in ima licenco za omogočanje storitev e-bančništva in obdelavo osebnih in finančnih podatkov uporabnikov v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), so stekle marca letos.

Zdaj so na vrsto prišli tudi uporabniki v Sloveniji, ki so danes prejeli e-poštno sporočilo o novi evropski licenci in selitvi njihovih podatkov v Litvo.

Kaj je Revolut in koliko Slovencev ga že uporablja?



Foto: Matic Tomšič

Spletna banka Revolut uporabnikom omogoča odprtje bančnega računa v tujini ter pridobitev virtualne (to pomeni, da obstaja samo v aplikaciji za mobilni telefon) ali fizične predplačniške debetne kartice Visa ali Mastercard.



Zaradi hitrega in razmeroma preprostega postopka registracije je Revolut ob nemški spletni banki N26 ena od najbolj priljubljenih tovrstnih storitev v Evropi in tudi med Slovenci. V začetku leta 2020 je imelo račun pri Revolutu odprt okrog 35 tisoč Slovencev.

Kaj bo drugače?

Spremenila se bo številka bančnega računa (IBAN), ki se v Revolutu uporablja za prejemanje plačil. Uporabniki bodo morali spremembo številke IBAN javiti vsem, ki jim pošiljajo denar (delodajalcu, družinskim članom, prijateljem, na primer), sicer bodo plačila zavrnjena.

Revolut je imel pred enim letom po vsem svetu že več kot šest milijonov uporabnikov. Foto: Matic Tomšič

Kdor tega še ni storil, mora finančni upravi tudi prijaviti račun v tujini. Na finančno upravo smo naslovili vprašanje, ali bodo morali uporabniki Revolutovih storitev po prejetju nove številke IBAN ponovno oddati prijavo računa v tujini. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Nekateri uporabniki bodo morali tudi ponovno potrditi svojo identiteto s fotografijo osebne izkaznice ali potnega lista. Gre za uporabnike, ki so britanski bančni račun prek Revoluta pridobili s fotografijo vozniškega dovoljenja, tega pa litovska zakonodaja ne prepoznava kot sprejemljive vrste osebnega dokumenta za potrditev identitete.

Za uporabnike, ki Revolut uporabljajo za trgovanje s kriptovalutami ali delnicami, se medtem ne bo spremenilo nič.

